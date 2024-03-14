Чего боялась Диана: брат принцессы Уэльской назвал ее главный страх

В преддверии выпуска своей новой книги Чарльз Спенсер дает много интервью. В некоторых из них его спрашивают о его покойной старшей сестре - леди Диане.

В одном из недавних интервью Чарльз Спенсер рассказал о самом большом страхе принцессы Уэльской Дианы.

59-летний мужчина рассказал, как его покойная сестра заботилась о нем после того, как их мать покинула семейный дом.

Чарльз Спенсер с сестрами Сарой и Джейн / Фото: Getty Images

"Диана присматривала за мной, потому что она была почти на три года старше меня. Она говорила, что хуже всего было слышать, как я плачу в коридоре, потому что она боялась темноты и не могла прийти ко мне", цитирует слова Чарльза издание express.

Также Чарльз поведал, что он поддерживал сестру уже в старшем возрасте, когда ей предстояло стать членом британской королевской семьи.

"Я помню, как вскоре после того, как она стала тем, кем стала, пошел на ужин, который устроили друзья в отдельной комнате в ресторане в Фулхэме. Я помню, как подумал: "Черт возьми, они все подлизываются к ней, как сумасшедшие". Я понял, что моя задача — быть абсолютно надежным братом и оставаться таким же. Иногда это было трудно, потому что я говорил вещи, которые люди не говорили ей, с любовью, конструктивно, и я думаю, что ей было сложно услышать что-либо, кроме того, как чудесна была ее жизнь, но я думал, что это мой долг", – рассказал Чарльз.

Принц Чарльз и принцесса Диана в день помолвки, 24 февраля 1981 года / Фото: Associated Press

О его близких отношениях с покойной сестрой свидетельствуют милые фотографии из детства, которыми Чарльз часто делился на своей странице в Instagram. Недавно он публиковал их семейное фото с мамой.

Чарльз Спенсер / Фото: Associated Press

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