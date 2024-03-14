Чего боялась Диана: брат принцессы Уэльской назвал ее главный страх

В преддверии выпуска своей новой книги Чарльз Спенсер дает много интервью. В некоторых из них его спрашивают о его покойной старшей сестре - леди Диане.
В одном из недавних интервью Чарльз Спенсер рассказал о самом большом страхе принцессы Уэльской Дианы.
59-летний мужчина рассказал, как его покойная сестра заботилась о нем после того, как их мать покинула семейный дом.
"Диана присматривала за мной, потому что она была почти на три года старше меня. Она говорила, что хуже всего было слышать, как я плачу в коридоре, потому что она боялась темноты и не могла прийти ко мне", цитирует слова Чарльза издание express.
Также Чарльз поведал, что он поддерживал сестру уже в старшем возрасте, когда ей предстояло стать членом британской королевской семьи.
"Я помню, как вскоре после того, как она стала тем, кем стала, пошел на ужин, который устроили друзья в отдельной комнате в ресторане в Фулхэме. Я помню, как подумал: "Черт возьми, они все подлизываются к ней, как сумасшедшие". Я понял, что моя задача — быть абсолютно надежным братом и оставаться таким же. Иногда это было трудно, потому что я говорил вещи, которые люди не говорили ей, с любовью, конструктивно, и я думаю, что ей было сложно услышать что-либо, кроме того, как чудесна была ее жизнь, но я думал, что это мой долг", – рассказал Чарльз.
О его близких отношениях с покойной сестрой свидетельствуют милые фотографии из детства, которыми Чарльз часто делился на своей странице в Instagram. Недавно он публиковал их семейное фото с мамой.
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