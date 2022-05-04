Человек пережил изнасилование: какие последствия и что делать

Люди, подвергшиеся сексуальному насилию, не всегда сразу обращаются за помощью через чувство стыда и вины.

Но травматические воспоминания сохраняются в сознании и могут провоцировать чувство тревоги и депрессивные состояния даже много лет спустя. Маргарита Шавловская — психолог-сексолог, член The European Society for Sexual Medicine, Ассоциации психологов Украины рассказала телеграмм-каналу "Психологическая поддержка", что может происходить с человеком после случившегося.

Отсутствие возможности поделиться своими переживаниями и отреагировать на травму может вызвать симптомы ПТСР:

ночные ужасы

флешбеки

бессонница

проблемы с концентрацией

панику

Пережившие насилие не могут быстро снова начать доверять кому-то. Потому они не спешат делиться своей историей со специалистами или близкими.

К тому же есть страх, что любимый человек разочаруется и никогда больше не будет относиться так, как раньше, если узнает об изнасиловании. Но опыт сексуальной травмы влияет на все сферы жизни, в том числе и на интимные отношения.



Утрата чувства связи с телом, привычка "замораживать" свои чувства, невозможность испытать боль или удовольствие – защитные реакции, помогавшие выжить во время изнасилования.

Но в дальнейшем они могут вызвать сложности в интимной жизни из-за отсутствия удовольствия во время близости с партнером.

Люди, подвергшиеся насилию, часто боятся снова что-то чувствовать, их собственное тело становится врагом и причиной страданий. Поэтому выжившие учатся игнорировать собственные чувства.

Партнер может чувствовать себя обесцененным, отвергнутым и объективным.



Иногда жертвы насилия могут пытаться вернуть себе контроль над ситуацией путем компульсивного сексуального поведения и промискуитета. Это может приводить к сексуальной зависимости. Эмоциональная составляющая сексуальной близости теряется, они не позволяют себе ощущать.



Некоторые люди после изнасилования не интересуются сексуальной активностью вообще. Собственное возбуждение может ассоциироваться с чувствами вины, отвращения, гнева и стыда.

Поэтому выжившие после насилия блокируют чувство возбуждения и отказываются от мыслей о сексе вообще. Они также могут избегать интимной близости из-за неконтролируемых реакций (слезы, оцепенения, панику).



В результате изнасилования у женщин могут возникать такие сексуальные расстройства, как вагинизм и диспареуния, вызванные подсознательным желанием защититься и избежать половой близости.



Опыт насилия влияет не только на пострадавшего, но и на пару. Партнеры выживших после изнасилования также могут находиться в депрессии, испытывать тревогу и эмоциональный стресс.



Даже после такого травматического опыта, как изнасилование, вы сможете вернуться к нормальной жизни и наслаждаться интимной жизнью с любимым человеком. Но лучше не ожидать, что последствия насилия "пройдут сами", а обратиться за помощью к профессионалу и работать как в индивидуальной, так и в семейной терапии.

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