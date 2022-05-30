Чем заменить соль: полезные лайфхаки от шеф-повара Евгения Клопотенко

Соли на прилавках магазинов действительно нет, мы проверяли. По крайней мере в столице с этим проблематично. Но это не повод расстраиваться, а повод прибегнуть к совету шеф-повара Евгения Клопотенко, который утверждает, что ваш организм вам только спасибо скажет за то, что вы уменьшите потребление соли в своем рационе.

В своем блоге в Instagram Евгений Клопотенко дал еще несколько советов, которые помогут украинцам пережить "солевой коллапс". Главный посыл поста – постарайтесь отказаться от соли или хотя бы минимизировать ее потребление в рационе и будет вам счастье.

"Котики, понимаю, что с солью чуть-чуть исчезло чувство стабильности. Так как с гречкой. Но есть два момента. Первый: если вы таки имеете соль, то добавляйте ее меньше. Неделю-две, ваши рецепторы адаптируются, и вы поймете, что возможно до этого ели слишком много соли. Это реально будет полезнее история.

Второй момент: чтобы компенсировать соль в пище – добавляйте уже соленые продукты. Соевый соус, брынза, сулугуни, вообще любой творог, соленые орешки, сельдь. Если есть рассол из прошлогодних огурцов/помидоров, то добавить немного в борщ, и это сделает его соленым", - советует Клопотенко.

Ранее мы рассказывали, как можно консервировать огурцы без соли. Совет также дал Евгений Клопотенко.

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