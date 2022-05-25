Чем заменить соль: шеф-повар Евгений Клопотенко дал полезный совет украинцам

Шеф-повар Евгений Клопотенко, конечно же, слышал о дефиците соли в Украине. И уже дал советы украинцам, чем заменить соль в повседневных блюдах.

Лучшее, что могут сделать сейчас украинцы, по мнению шеф-повара, - не бегать лихорадочно по городу в поисках соли, а пересмотреть свой рацион и отказаться от вредной привычки. То есть, от привычки злоупотреблять солью.

"Соль – это консервант, так же как и сахар – это консервант, а также есть уксус, который может консервировать. Поэтому, если все хозяева и хозяйки переживают, как теперь консервировать что-либо, то можно это делать без соли, просто с сахаром или уксусом и проблем никаких не будет. С точки зрения здоровья нам точно не нужно искать какую-то заграничную соль, а нужно просто ее меньше использовать в своем рационе. Самое простое решение – это приучить свой организм к тому, чтобы потреблять соли меньше", - советует Клопотенко.

Напомним, в Донецкой области из-за обстрелов РФ остановило работу крупнейшее в Европе предприятие по соледобыче – ГП "Артемсоль". Теперь в Украине ожидается дефицит соли.

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