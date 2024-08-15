Чемпионка с добрым сердцем: Ярослава Магучих пожертвовала миллион гривен зоозащитникам

"Мы благодарны Ярославе за добрый поступок — благодаря ей тысячи животных получат лекарства, еду, собственное теплое место для сна. Вместе с тем благодарны за готовность говорить о защите животных и привлекать внимание большей аудитории к этому вопросу. Мечтаем, что однажды помощь животным станет привычным и обыденным делом в украинском обществе, и именно такие мощные голоса, как голос Ярославы Магучих, приближают этот момент", — говорит руководитель коммуникационного отдела UAnimals Людмила Смоляр.

В общей сложности спортсменка пожертвовала миллион гривен. Деньги получили организация по спасению животных и окружающей среды UAnimals и четыре приюта для животных: "Пегас", "Сумское общество защиты животных", "Беспризорный мир" и "Днепр Энималс".

"Сейчас в Украине очень много бездомных животных, и приютам нужна поддержка, чтобы позаботиться о каждом. Кроме финансовой и волонтерской поддержки, вы можете брать животных из проверенных приютов в свои семьи, независимо от породы. Мой кот тоже из приюта и тоже беспородный, но он лучший в мире и мой любимый прыгун. Так что если у вас есть возможность спасти животное — спасите!", — рассказывает Ярослава Магучих.

Фото: Ярославы Магучих

Фото: Ярославы Магучих

Фото: Ярославы Магучих

Накануне Ярослава Магучих на своей инстаграм-странице заявила, что часть призовых денег отдаст на нужды ЗСУ, фонд психологической поддержки и помощь животным, пострадавшим от войны.

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