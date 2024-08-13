Чемпионка с патриотическим макияжем: 7 интересных фактов о Ярославе Магучих

После завершения летней Олимпиады в Париже о молодой украинской спортсменке заговорил весь мир. Мы решили собрать несколько интересных подробностей о звезде.

1. Начало карьеры и детские увлечения

По словам Магучих, в спорт ее привела старшая сестра Анастасия, которая занималась карате, ведь Ярослава была очень активной и непоседливой девочкой. Затем она попробовала себя в некоторых видах спорта, чтобы определить, что ей нравится и что интересно. Так она остановилась на легкой атлетике.

Однако кроме спорта в жизни девочки были и другие увлечения: "Я была всесторонне развитым ребенком. Ходила и на рисование, и пела. Спорт был, но отдала предпочтение ему далеко не сразу. От всего остального окончательно отказалась, пожалуй, в 2015-2016 годах. До этого были сомнения", - говорила она в интервью "Главком". Ярослава также признавалась, что любила рисование и даже ездила на конкурсы: "У меня хорошо получалось. Я ездила на разные конкурсы, даже с родителями. Они меня поддерживали. Картины, кстати, хранятся дома. Я рисовала в стиле абстракции, со своим видением. Когда-то, возможно, придет время и эти работы покажу".

2. Мировой рекорд

Со своим тренером Ярослава начала работать в 11 лет. Так началась карьера девушки. Одна из первых ее весомых побед произошла в июле 2018 года - на чемпионате Европы по легкой атлетике среди юношей в венгерском Дьере она победила на соревнованиях по прыжкам в высоту среди женщин с результатом 1,86 м. После этого Ярослава с третьей попытки взяла высоту 1,94 м это стало рекордом юношеских чемпионатов Европы. Мировой рекорд среди юношей в этой дисциплине в то время составил 1,96 м. С мая 2019 года Ярослава Магучих победила в прыжках в высоту на первом этапе Бриллиантовой лиги сезона в Дохе в Катаре с личным рекордом 1,96 м, и стала самой молодой победительницей в истории соревнований Бриллиантовой лиги. Далее на счету украинской спортсменки была победа за победой. Однако самым знаменитым в истории является ее участие в Бриллиантовой лиге в Париже, где Ярослава взяла высоту 2,10 м, побив державшийся с 1987 года рекорд Стефки Костадиновой.

Феномен легкой атлетики! Особенность рекорда Ярославы Магучих

3. Участие в Олимпиаде

В 2024 году Магучих принимала участие в Олимпийских играх в Париже, откуда привезла домой "золото". Она стала олимпийской чемпионкой с преимуществом в меньшем количестве попыток в преодоленной высоте 2,00 м.

Ярослава Магучих / Фото: Associated Press

Для 22-летней украинки это вторая в карьере Олимпиада. На Играх-2020 в Токио она завоевала "бронзу", показав в финале результат в 2,00 метра.

Ярослава Магучих / Фото: Associated Press

4. Интересные привычки

Во время Олимпиады в Париже на Ярославу обратили внимание многие журналисты из мировых медиа, ведь девушка между исполнением прыжков отдыхала в спальнике. Как оказалось, это одна из вещей, которую она делает постоянно, потому что расслабление и отдых помогает избегать травм.

Ярослава Магучих / Фото: Getty Images

Однако это не все привычки чемпионки. Также Магучих с 2022 года начала делать патриотический макияж – рисует сине-желтые стрелки на глазах. Волосы она заплетает в два колоска, что тоже является ее визитной карточкой.

Ярослава Магучих / Фото: Getty Images

А перед самым прыжком Ярослава всегда смотрит на своего тренера Татьяну Степанову: "Это традиция - перед прыжком смотреть на тренера. Это такой психологический момент, который мне нужен", - сказала спортсменка Ukrainian Athletics.

Интересен и тот факт, что Ярослава – кофеманка. Девушка любит начинать утро с этого ароматного напитка и сырников.

"Честно говоря, когда была в Украине, не представляла свой день без сырников и кофе. А в Германии сырники – это проблема, трудно найти здесь подходящий сыр. Но утро начинается с кофе", - говорила она в интервью Oboz.ua.

5. Личная жизнь

Совсем скоро Ярослава собирается выйти замуж. Девушка в отношениях с сыном своего тренера Назаром Степановым. Знакомы они были еще с детства, потому что сын Татьяны часто приходил на тренировки и ездил с ними на соревнования. Однако встречаться Магучих и Степанов начали в конце 2019 года.

Первый шаг сделал Назар – пригласил Ярославу на свидание в кино. С тех пор спортсмены вместе. Парень моложе своей избранницы на 2 года, обручальное кольцо Ярослава на помолвку выбирала сама в магазине в Нью-Йорке. Предложение Назар Ярославе сделал при ее родителях.

6. Спортивные параметры легкоатлетки

Ярослава высокая и стройная девушка. Ее рост составляет 180 сантиметров, а вес – 55 килограммов.

7. Мода в жизнь спортсменки

Благодаря своим спортивным достижениям Ярослава стала очень известной в мире спорта. А поскольку спорт и мода всегда были тесно переплетены, девушке начало поступать много предложений о сотрудничестве. Одной из самых заметных стала дружба с брендом Puma, предложившим ей стать своим амбассадором. Ярослава снималась в кампейне бренда, а также участвовала в показе.

Дефиле для бренда проходило во время Недели моды в Нью-Йорке и Магучих тогда продемонстрировало образ в синем цвете.

"Мне очень понравилось ходить по подиуму. Для меня выбрали такой украинский наряд – синий костюм, желтый рюкзак и эмблема Puma желтого цвета. Это было символично для меня".

Ярослава Магучих / Фото: Getty Images

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