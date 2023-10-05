Спустя 12 лет брака: принц Уильям рассказал, почему так долго не делал Кейт предложение выйти замуж

Кейт и Уильям встречались почти десять лет прежде, чем принц решился сделать ей предложение стать его женой.
В день их помолвки, которая состоялась 16 ноября 2010 года, принц Уильям в их первом совместном интервью объяснил, почему так долго "вынашивал" идею этого брака.
"Это решение было принято для того, чтобы у нее (у Кейт) была возможность отступить, если она почувствует в этом необходимость, а также шанс увидеть, что такое "жизнь", как это быть частью королевской семьи", - объяснил Уильям, пишет express.
Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомились в университете Сент-Эндрюсс, где учились вместе. Это было поистине лучшее студенческое время, какое только можно себе представить. И спустя много лет Кэтрин призналась, что теперь оценила поступок своего мужа. Хотя в те годы ей доставалось от прессы, ее называли Waity Katie ("ожидающая Кэти"). Пара даже расходилась один раз за время своего длительного романа.
Поженились они 29 апреля 2011 года. За 12 лет брака у них появилось трое детей. В Великобритании Кейт и Уильям очень популярны. Когда Уильям станет королем, его жена станет новой королевой-консортом. Видимо тогда во время учебы в университете принц Уильям знал, какой путь им предстоит пройти, и сделал правильный выбор.
Читайте также: