Спустя 12 лет брака: принц Уильям рассказал, почему так долго не делал Кейт предложение выйти замуж

Кейт и Уильям встречались почти десять лет прежде, чем принц решился сделать ей предложение стать его женой.

В день их помолвки, которая состоялась 16 ноября 2010 года, принц Уильям в их первом совместном интервью объяснил, почему так долго "вынашивал" идею этого брака.

Кейт и Уильям в день помолвки / Фото: Associated Press

"Это решение было принято для того, чтобы у нее (у Кейт) была возможность отступить, если она почувствует в этом необходимость, а также шанс увидеть, что такое "жизнь", как это быть частью королевской семьи", - объяснил Уильям, пишет express.

Кейт в день помолвки / Фото: Associated Press

Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомились в университете Сент-Эндрюсс, где учились вместе. Это было поистине лучшее студенческое время, какое только можно себе представить. И спустя много лет Кэтрин призналась, что теперь оценила поступок своего мужа. Хотя в те годы ей доставалось от прессы, ее называли Waity Katie ("ожидающая Кэти"). Пара даже расходилась один раз за время своего длительного романа.

Кейт и Уильям в университете Сент-Эндрюс / Фото: Associated Press

Кейт и Уильям в день помолвки / Фото: Associated Press

Кейт и Уильям в день помолвки / Фото: Associated Press

Поженились они 29 апреля 2011 года. За 12 лет брака у них появилось трое детей. В Великобритании Кейт и Уильям очень популярны. Когда Уильям станет королем, его жена станет новой королевой-консортом. Видимо тогда во время учебы в университете принц Уильям знал, какой путь им предстоит пройти, и сделал правильный выбор.

Принц и принцесса Уэльские с детьми на пасхальной службе / Фото: Associated Press

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