Через 24 часа после судебного иска: принц Эндрю уехал на каникулы вместе с экс-женой Сарой Йоркской

Принц Эндрю вместе со своей бывшей женой Сарой Фергюсон, герцогиней Йоркской, прибыл на отдых в шотландский замок Балморал, где сейчас также находится его мать королева Елизавета II.

Герцог Йоркский был замечена фотографами, когда прибыл в Балморал. Снимки были опубликованы на сайте Daily Mail. Принц собрался в отпуск спустя 24 часа после того, как американка Вирджиния Джуфре подала на него судебный иск за сексуальные надругательства над ней.

Герцога и герцогиню Йоркских, которые находятся в разводе с 1996 года, но живут вместе под одной крышей, сфотографировали, когда они въезжали в частное шотландское поместье для своего августовского отпуска. Ранее Сара приезжала в Шотландию лишь в те дни, когда там не было принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II, с которым у них были не самые теплые отношения. В этом году монарх пригласила Сару провести там каникулы столько времени, сколько ей захочется.

Сара Фергюсон и принц Эндрю / Associated Press

В это время адвокаты принца Эндрю ведут переговоры по делу, возбужденному Вирджинией Джуфре. Она утверждает, что принц подвергал ее сексуальному насилию, когда ей было 17 лет, и что он знал, что она была подростковой жертвой секс-торговли.

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Интересно, что 61-летний Эндрю еще не сделал никаких публичных комментариев по поводу судебного процесса и вместо этого отправился в Шотландию со своей бывшей женой на отдых. Вместе с ними отправилась и собака герцога.

Напомним, ранее в ноябре 2019 года герцог Йоркский сложил с себя полномочия члена королевской семьи и сейчас живет тихой жизнью в Виндзорском замке. Эксперты по правовым вопросам заявляют, что гражданское дело может затянуться на долгие годы и грозит стать большой проблемой для королевской семьи. Наверняка судебный процесс будет разрушительным для репутации принца Эндрю.

Королева Елизавета II и принц Эндрю / Getty Images

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