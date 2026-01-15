- Дата публикации
Через 8 месяцев после родов: дочь Трампа Тиффани в вечернем платье похвасталась стройной фигурой
Тиффани Трамп в красивом аутфите и с мужем побывала на мероприятии.
Младшая дочь президента США Дональда Трампа — Тиффани Трамп — опубликовала в Instagram серию новых снимков с мероприятия, на которых продемонстрировала вечерний образ.
Тиф была одета в черное прозрачное платье с вышивкой «паутина», нюдовой подкладкой, высокой горловиной и без рукавов. Через восемь месяцев после родов она уже может похвастаться стройной фигурой.
Аутфит Тиффани дополнила белым клатчем с кристаллами и туфлями цвета металлик на высоких платформах и каблуках с красной подошвой.
Трамп сделала укладку с локонами, насыщенный макияж с акцентом на глазах и завершила лук бриллиантовыми украшениями и часами.
Тиф показала фото со своим мужем-миллиардером из Нигерии Майклом Буглосом, а также с друзьями.