Через день он станет королем: стало известно, когда королева Маргрете II сообщила сыну эту новость

Подданных шокировало известие о том, королева Маргрете II отреклась от престола в пользу старшего сына. Представители королевского дворца рассказали, когда именно об этом стало известно Фредерику.

Представитель королевского дворца подтвердил датской газете Berlingske, что 28 декабря королева проинформировала обоих своих сыновей, наследного принца Фредерика и принца Иоахима, о своем решении. То есть это было за три дня до того, как монарх заявила об этом в своей новогодней речи.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик с королевой Маргрете II / Фото: Getty Images

Фредерик будет провозглашен королем с балкона дворца Кристиансборг в Копенгагене в воскресенье, 14 января, после официального отречения его матери в Государственном совете, сообщает Hello!

С этого момента он будет именоваться королем Фредериком X, а его жена кронпринцесса Мэри станет королевой Мэри.

Фредерику было всего три года, когда Маргрете взошла на престол 14 января 1972 года. Недавно мы вспоминали историю жизни и правления королевы Маргрете II. Кстати, в датской монархии почти за 900 лет это первый случай отречения.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

В своем новогоднем обращении Маргрете упомянула, что одной из причин ее решения отречься от престола были проблемы со здоровьем. Но позже журналисты писали, что таким образом королева хочет спасти брак ее сына и невестки.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / Фото: Getty Images

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