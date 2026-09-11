Через два дня после похорон короля: умерла норвежская принцесса

Принцесса Астрид

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Королевский дворец опубликовал ее фото и сообщил эту прискорбную новость всего через два дня после похорон ее младшего брата – короля Харальда V.

«Его Величество Король с глубокой скорбью воспринял известие о кончине принцессы Астрид. Принцесса скончалась сегодня, в пятницу, 11 сентября, в возрасте 94 лет», - говорится в сообщении.

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Принцесса Астрид

В марте 2026 года принцесса Астрид переболела пневмонией и находилась в больнице, где ее тогда навещали король Харальд и королева Соня.

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А буквально неделю назад Астрид была запечатлена в соборе в Осло, где частным образом попрощалась со своим дорогим братом. Ее фото тогда поделился королевский дворец в Instagram.

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