Через месяц после мужа: Джилл Байден подхватила коронавирус

Первая леди США заболела COVID-19 во время отпуска в Южной Каролине.

Джилл Байден подхватила коронавирус – ее тест показал положительный результат. Об этом сообщил пресс-секретарь первой леди Элизабет Александер.

Она рассказала, что в понедельник, 15 августа, результаты теста на COVID-19 у госпожи Байден был отрицательным. Но после этого у нее появились симптомы, похожие на простуду. Экспресс-тест на антиген также показал отрицательный результат, а результаты ПЦР-теста оказался положительным.

В настоящее время Джилл вместе с семьей находится в отпуске в Южной Каролине. Сообщается, что первая леди вернется в Белый дом после получения двух отрицательных результатов теста на коронавирус.

Врач назначил Байден курс препарата от COVID-19 — Paxlovid от компании Pfizer.

Известно, что Джилл прошла полный курс вакцинации от коронавируса и сделала две бустерные дозы вакцины.

Напомним, менее месяца назад у президента США Джо Байдена обнаружили коронавирус. У него тоже были легкие симптомы, и он прошел курс лечения таблетками от коронавируса.

Читайте также: