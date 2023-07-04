Через месяц после свадьбы: принц Хусейн и принцесса Раджва поделились милым селфи

Наследный принц Иордании Хусейн поделился с фолловерами снимком, где запечатлен со своей новоиспеченной супругой - принцессой Раджвой.

Королевская чета, поженившаяся 1 июня, отправила в Instagram поздравления тем, кто отмечает мусульманский праздник.

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва / Фото: instagram.com/alhusseinjo

На фотографии, которую 29-летний Хусейн разместил в Instagram, пара запечатлена за обеденным столом. 29-летняя принцесса Раджва одета в бело-розовую рубашку с рисунком и белый топ, она наклоняется к своему мужу, одетому в серую футболку.

Пара улыбнулась в камеру, посылая свои добрые пожелания тем, кто отмечает исламский праздник Ид аль-Адха.

"От имени Раджвы и от меня, Адха Мубарак вам и вашим семьям!" — написал наследник иорданского престола в подписи к посту на английском и арабском языках.

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва / Фото: instagram.com/alhusseinjo

Когда-то Хусейн и Раджва станут новыми королем и королевой Иордании. Пара поженилась 1 июня на грандиозной королевской свадьбе в Аммане во дворце Захран, где родители принца - королева Рания и король Иордании Абдалла II - поженились в 1993 году.

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