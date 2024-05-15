Через неделю после принца Гарри: Чарльз и Камилла в роскошных мантиях прибыли в собор Святого Павла

Именно в этом соборе герцог Сассекский неделю назад посещал службу в честь 10-летия "Игр непокоренных".
Король Чарльз и королева Камилла прибыли сегодня в собор, чтобы посетить службу посвящения Ордена Британской империи.
По прибытии короля и королеву сопроводили в церковь, прежде чем они заняли свои места. На мероприятии присутствовало около 2000 обладателей наград, представляющих Великобританию и Содружество.
Королевская чета носила эффектные мантии, известные как Мантии Ордена. Под мантией король был одет в военную форму, а королева — в белое платье с цветочным принтом и светлые замшевые туфли-лодочки на каблуках.
Она надела сверкающие серьги с бриллиантами и свои любимые золотые браслеты, и браслет Van Cleef & Arpels.
Напомним, на прошлой неделе Чарльз и Камилла провели первую садовую вечеринку в Букингемском дворце.
А вчера присутствовали на презентации нового портрета монарха, который всех удивил.
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