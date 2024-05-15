Через неделю после принца Гарри: Чарльз и Камилла в роскошных мантиях прибыли в собор Святого Павла

Именно в этом соборе герцог Сассекский неделю назад посещал службу в честь 10-летия "Игр непокоренных".

Король Чарльз и королева Камилла прибыли сегодня в собор, чтобы посетить службу посвящения Ордена Британской империи.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

По прибытии короля и королеву сопроводили в церковь, прежде чем они заняли свои места. На мероприятии присутствовало около 2000 обладателей наград, представляющих Великобританию и Содружество.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Королевская чета носила эффектные мантии, известные как Мантии Ордена. Под мантией король был одет в военную форму, а королева — в белое платье с цветочным принтом и светлые замшевые туфли-лодочки на каблуках.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Она надела сверкающие серьги с бриллиантами и свои любимые золотые браслеты, и браслет Van Cleef & Arpels.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Напомним, на прошлой неделе Чарльз и Камилла провели первую садовую вечеринку в Букингемском дворце.

А вчера присутствовали на презентации нового портрета монарха, который всех удивил.

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