Через три года после смерти Дианы: как Чарльз с сыновьями отдыхал на горнолыжном курорте

На этом фото будущий монарх запечатлен со своими сыновьями – принцем Уильямом и принцем Гарри – в 2000 году во время отдыха на горнолыжном курорте в Швейцарии.

Той весной, это был апрель 2000 года, Чарльз, Уильям и Гарри отдыхали в коммуне Клостерс-Зернойс, катались на лыжах и весело проводили время. С момента смерти принцессы Дианы, матери мальчиков, прошло всего три года, мальчики подросли и, судя по фото, отлично провели время со своим отцом.

Принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри / Фото: Getty Images

К сожалению, после того, как принц Гарри выпустил свою книгу мемуаров, в которой рассказал о своей жизни в королевской семье, его отношения с отцом Чарльзом сильно испортились. И не известно, смогут ли они когда-либо их наладить.

Король Чарльз III с сыновьями Уильямом и Гарри / Фото: Getty Images

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