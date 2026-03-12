Рути Хеншолл и принц Эдвард / © Associated Press

Только дворец чуть подзабыл об аресте экс-принца Эндрю, как стало известно, что неприятности могут коснуться его младшего брата — принца Эдварда.

Бывшая пассия младшего сына королевы Елизаветы II, решила опубликовать свои мемуары, в которых поделится подробностями ее отношений с принцем.

Принц Эдвард / © Associated Press

В книге Рути Хеншолл «Шоугерл и принц» будет рассказано об их тайном, то возобновлявшемся, то прерывавшемся романе в период с 1988 по 1993 год. Принц Эдвард, которому тогда было 23 года, работал помощником продюсера у Эндрю Ллойд Уэббера. Между Эдвардом и Рути быстро завязался роман, и вскоре Рути уже тайно посещала Букингемский дворец и пила чай в Виндзоре с королевой Елизаветой II.

Теперь 58-летняя звезда Вест-Энда вдохновилась на написание книги после того, как обнаружила старые любовные письма, написанные ей герцогом Эдинбургским во время их пятилетних отношений.

Рути Хеншолл / © Getty Images

«Я нашла старые дневники, которые начала вести в 1980-х годах, а затем обнаружила все свои письма от принца Эдварда, и меня поразило, насколько ценным был этот период моей жизни», — рассказала она газете The Telegraph.

Принц Эдвард, которому на днях исполнилось 62 года, является одним из самых сдержанных членов королевской семьи, но впереди его может ждать более бурный год в связи с выходом этой книги.

«Если она так открыто говорит об их романе, как это было на телевидении, только представьте, что может содержать книга», — заявил королевский комментатор Ричард Фицвиллиамс изданию Daily Mail.

Рути Хеншолл — одна из бывших подруг принца Эдварда — с Джоном Гордоном на свадьбе Эдварда и Софи, 1999 год / © Getty Images

В преддверии публикации книги «возникнет значительная обеспокоенность по поводу того, что она будет содержать интимные подробности об их совместной жизни», — говорит эксперт. Известно, что книга будет опубликована в июле.

Сейчас принц Эдвард, герцог Эдинбургский и его супруга Софи, герцогиня Эдинбургская, выполняют неоценимую работу и очень важны для монархии, как старшие члены семьи. Теперь принц может оказаться под огнем критики в тот момент, когда монархия переживает самый серьезный кризис с 1990-х годов.