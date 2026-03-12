- Дата публикации
Черная полоса для королевской семьи: бывшая девушка принца Эдварда решила рассказать публике о ее романе с сыном королевы
В британской королевской семье нынче просто какая-то черная полоса.
Только дворец чуть подзабыл об аресте экс-принца Эндрю, как стало известно, что неприятности могут коснуться его младшего брата — принца Эдварда.
Бывшая пассия младшего сына королевы Елизаветы II, решила опубликовать свои мемуары, в которых поделится подробностями ее отношений с принцем.
В книге Рути Хеншолл «Шоугерл и принц» будет рассказано об их тайном, то возобновлявшемся, то прерывавшемся романе в период с 1988 по 1993 год. Принц Эдвард, которому тогда было 23 года, работал помощником продюсера у Эндрю Ллойд Уэббера. Между Эдвардом и Рути быстро завязался роман, и вскоре Рути уже тайно посещала Букингемский дворец и пила чай в Виндзоре с королевой Елизаветой II.
Теперь 58-летняя звезда Вест-Энда вдохновилась на написание книги после того, как обнаружила старые любовные письма, написанные ей герцогом Эдинбургским во время их пятилетних отношений.
«Я нашла старые дневники, которые начала вести в 1980-х годах, а затем обнаружила все свои письма от принца Эдварда, и меня поразило, насколько ценным был этот период моей жизни», — рассказала она газете The Telegraph.
Принц Эдвард, которому на днях исполнилось 62 года, является одним из самых сдержанных членов королевской семьи, но впереди его может ждать более бурный год в связи с выходом этой книги.
«Если она так открыто говорит об их романе, как это было на телевидении, только представьте, что может содержать книга», — заявил королевский комментатор Ричард Фицвиллиамс изданию Daily Mail.
В преддверии публикации книги «возникнет значительная обеспокоенность по поводу того, что она будет содержать интимные подробности об их совместной жизни», — говорит эксперт. Известно, что книга будет опубликована в июле.
Сейчас принц Эдвард, герцог Эдинбургский и его супруга Софи, герцогиня Эдинбургская, выполняют неоценимую работу и очень важны для монархии, как старшие члены семьи. Теперь принц может оказаться под огнем критики в тот момент, когда монархия переживает самый серьезный кризис с 1990-х годов.