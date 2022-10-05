"Черная воронка, из которой придется выбираться": Артем Чех написал об опыте войны, который мы переживаем

Украинский писатель и солдат ВСУ Артем Чех поделился в Facebook размышлениями о том опыте, который каждый украинец переживает сейчас, проходя через эту страшную и разрушительную войну.

Книга "Кто ты такой?" Артема Чеха получила литературную премию "Книга года ВВС-2021". Сейчас Артём Чех с оружием в руках защищает Украину на фронте и делится размышлениями в своем блоге. Его пост, в котором он рассуждает о том, каким болезненным станет для нас опыт этой войны, через которые испытания мы проходим сейчас и должны еще пройти в будущем, даже, после нашей победы, был заблокирован Facebook.

Но мы считаем, что он стоит того, чтобы быть опубликованным.

"Я недавно прочитал у кого-то о бесценном опыте народа, добываемого кровью наших мужественных рыцарей. Это такая бессмысленная и пафосная гнома, что хочется закрыть уши и выть. Вообще, от этого еб*чего пафоса хочется стрелять по своим. Ну да, чисто для бесценного опыта. Бесценный опыт - это путешествия в Мачу-Пикчу, это Путь святого Иакова и стажировку в МакДональдз. Война, смерть и миллионы травмированных - это трагедия, руина и рана. Это дорога назад, в неолит, к дегуманизированному обществу, экономическому коллапсу и культурной депрессии. Никакие войны никогда ничего хорошего не приносили, никакие национальные трагедии никогда никого не поднимали с колен. Этот бесценный опыт – черная воронка, из которой придется выбираться еще не одному поколению.

И наш многострадальный народ ничего не вынес из этих бесценных опытов последних столетий. Особенно из двадцатого. Освободительные соревнования, репрессии, голодомор, войны, снова репрессии, безжалостная люмпенизация и дальше, дальше, дальше. Кровь мужественных рыцарей, пот славных предков, слюна былинных витязей и ушная сера номенклатурных протогероев. Это же все от уроков литературы и истории в период развитого кучмизма, эта вся пафосная муть, провинциальная эстетика и непреодолимое влечение к фетишизации травмы.

Эти тысячи смертей, развалившиеся города и деревни, высушенные горем вдовы, беженцы и переселенцы, люди без домов и дома без людей, эти желто-голубые ленты на эксгумированных телах и золотые коронки в пластиковом боксе трудно назвать бесценным опытом. Это о невозможности принять и постичь, о безнаказанности и бессмысленности смерти как результате бессмысленности жизни, это об обожженной войной стране, в которой жить невозможно, и в которой невозможно не жить. Это, наконец, о том, когда в принципе жить невозможно.

Наши мужественные рыцари - это пехота, арта, механы, которые просто еб*шат, потому что нет выбора. Это о таком яростном страхе и о такой мясорубке, что даже неизвестно, что их двигает вперед. Это о запахах сгнивших и запеченных в броне тел, о цинизме самосохранения и безжалостности к чужим, к своим и к самому себе, о черных пакетах (кулёчки, коробочки, ящички), о тусклом свете моргов и о послеоперационных биоотходах, о смерти как обыденности и о пройденном пределе восприятия анатомических ужасов. Бесценный опыт, который будут питать еще наши внуки.

И уже после победы через десятки лет очередная учительница литературы будет фаршировать им мозг пафосной кашей с хуторской подливкой. Будут сотни тысяч молчаливых героев, несколько тысяч околовоенных кликушей и миллионы людей с посттравматическим расстройством. Самоубийства, криминал, девиация. В общем, социальная катастрофа, буйно прорастающая из благодатной почвы бесценного опыта. И радость победы тоже будет. Но недолго. Радость от победы явление непродолжительное. Ее гасят необходимость тяжелого труда и осмысления последствий. А еще привкус металла во рту, ацетоновое дыхание и бионические протезы для немногих счастливчиков.

– Чех, после победы мы как забухаем!

Забухаем. Но похмелье будет таким, что захочется утонуть. Но нет. Похмелье тоже переживем. Похмелье тоже бесценный опыт, хоть и необязательный".

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