Черное или белое: битва "гороховых" луков принцессы Уэльской

Однажды на параде во время Royal Ascot 2022 на ипподром Ascot Racecourse в июне 2022 года принцесса Уэльская приехала в белом платье в черный горох от Alessandra Rich за 1070 фунтов и дополнила образ эффектной черной соломенной шляпой с широкими плоскими полями и украшениями из белых цветов. Обута в тот день Кэтрин была в коричневые замшевые туфли на каблуках, а в руке несла маленький клатч в тон.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Есть в гардеробе принцессы платье похожего фасона тоже от бренда Alessandra Rich, но только черное с плиссированной юбкой и поясом на талии и невысоким разрезом. Его Кейт надевала на службу в честь покойного герцога Эдинбургского в марте 2022 года. Тогда принцесса дополнила образ широкополой шляпой и бежевым клатчем.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Также мы вспоминали, кто из членов британской королевской семьи еще любит платья в горох и часто их носит. Смотрите больше фотографией в нашей подборке.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

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