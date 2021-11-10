В элегантном аутфите и с брошью, как у королевы: Меган Маркл выступила на саммите

В элегантном аутфите и с брошью, как у королевы: Меган Маркл выступила на саммите

Меган Маркл приняла участие в саммите DealBook Online в газете The New York Times, где заявила, что всегда отстаивала то, что считала правильным.

Речь шла о недавнем обращении герцогини Сассекской к членам Конгресса Соединенных Штатов в поддержку комплексной программы оплачиваемого отпуска для новоиспеченных родителей. Супруга британского принца очень беспокоится из-за то, что новоиспеченные родители в США не имеют права на оплачиваемый декретный отпуск, и стремится как-то эту ситуацию изменить.

Вчера, во вторник, Меган присоединилась к саммиту The New York Times DealBook Online, посвященному 20-летию Dealbook. Меган присоединилась к беседе с Меллоди Хобсон, со-генеральным директором и президентом Ariel Investments, под названием «Устранение разрыва», в которой говорилось о том, как женщины могут достичь экономического и профессионального паритета, пишет People.

Меган Маркл / Associated Press

Герцогиня Сассекская признала, что королевская семья традиционно остается политически нейтральной, но сказала, что считает оплачиваемый отпуск "гуманитарной проблемой".

"Я думаю, что это одна из тех проблем, которые не являются красными или синими. Мы все можем согласиться с тем, что людям непременно нужна поддержка, когда у них только что родился ребенок", - сказала Меган. "Оплачиваемый отпуск, с моей точки зрения, является чисто гуманитарным вопросом", - добавила Меган.

Меган рассказала, что, прожив много лет в Канаде и Великобритании, она вернулась в США как мать двоих детей (2-летнего сына Арчи и дочери Лили, родившейся в июне).

"Вернуться и увидеть, что США - одна из шести стран во всем мире, которые не предлагают никаких форм национального оплачиваемого отпуска, просто не имело смысла", - сказала она. Меган также сказала, что чувствовала необходимость высказаться так, как она это делала с юных лет, имея в виду, когда она, в 11 лет, раскритиковала рекламу Procter & Gamble, в которой рекламировалось мыло для мытья посуды Ivory исключительно для женщин. Написав письмо в компанию, они изменили свой слоган с "Женщины по всей Америке" на "Люди по всей Америке". Она применила аналогичный подход, когда дело дошло до вопроса об оплачиваемом отпуске, написав открытое письмо и сделав пару звонков некоторым сенаторам.

Меган Маркл / Associated Press

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"Даже до того, как у меня была какая-то привилегия в моей жизни - когда моя жизнь и мой образ жизни были очень, очень разными - я всегда отстаивала то, что было правильным", - сказала герцогиня Сассекская.

Меган также рассказала, что в молодости продавала самодельные резинки для волос. "Я помню чувство осознания того, что я что-то сделала, инвестировала в себя, выполнила этот труд и получила за это компенсацию", - сказала она. "От этого исходит чувство гордости".

Для публичного выхода Меган выбрала черный аутфит: кофту с короткими рукавами, брюки и туфли-лодочки на шпильках. Длинные волосы она распустила и накрутила локонами и сделала нейтральный макияж. На груди у нее была пришпилена брошь в виде красного мака - символ, который члены британской королевской семьи надевают, чтобы почтить память военных, падших в годы Первой мировой войны и других конфликтов с участием Великобритании. В воскресенье, 14 ноября, напомним, королева Елизавета II планирует посетить службу памяти. Видимо, Меган, герцогиня Сассекская, все же считает себя членом королевской семьи, раз появилась с такой брошью на публике.

Королева Елизавета II / Getty Images

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