Черта характера принцессы Анны, которая раздражает ее детей: о чем идет речь

Принцесса Анна с дочерью Зарой Тиндалл / © Getty Images

Единственная сестра короля Чарльза III неустанно трудилась, поддерживая множество благотворительных организаций, а также исполняла и продолжает это делать до сих пор работая над разными социальными инициативами. Но кроме работы Анна также успела дважды выйти замуж и родить двоих детей.

Ее дети — сын Питер Филлипс и дочь Зара Тиндалл еще пять лет назад в интервью в честь 70-летнего юбилея матери рассказали, какая черта характера в их матери раздражает их больше всего.

Принцесса Анна и ее дочь Зара Тиндалл / © Getty Images

«Она как губка, это невероятно, сколько информации хранится в её мозгу. Это невероятно. И довольно раздражает». А Питер ответил: «Да, довольно раздражает», сказали дети принцессы Анны. При этом оба они отметили, как их собственным детям повезло иметь такую бабушку, как принцесса Анна, пишет express.co.uk.

Принцесса Анна с внучкой Мией Тиндалл / © Getty Images

«Ей нравится смотреть, как они катаются, ей нравится приглашать их на воскресные обеды, делать с ними все то, чем мы занимались в детстве. Теперь она берет их с собой на такие мероприятия», — сказал Питер. «Мы очень любим оставлять их по воскресеньям. Мы говорим: „Заберем их позже, пока“», — пошутила Зара.

Принцесса Анна со своими детьми Питером и Зарой / © Getty Images

Напомним, в этом году в честь 75-летнего юбилея принцессы Анны дворец поделился сразу несколькими ее новыми снимками. А также показали видео из архивных детских кадров.