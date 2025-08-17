- Дата публикации
Черта характера принцессы Анны, которая раздражает ее детей: о чем идет речь
Королевская принцесса Анна на этой неделе отпраздновала 75-летие. Сестра короля Чарльза известна своей преданностью обязанностям, которые возлагаются на ее плечи.
Единственная сестра короля Чарльза III неустанно трудилась, поддерживая множество благотворительных организаций, а также исполняла и продолжает это делать до сих пор работая над разными социальными инициативами. Но кроме работы Анна также успела дважды выйти замуж и родить двоих детей.
Ее дети — сын Питер Филлипс и дочь Зара Тиндалл еще пять лет назад в интервью в честь 70-летнего юбилея матери рассказали, какая черта характера в их матери раздражает их больше всего.
«Она как губка, это невероятно, сколько информации хранится в её мозгу. Это невероятно. И довольно раздражает». А Питер ответил: «Да, довольно раздражает», сказали дети принцессы Анны. При этом оба они отметили, как их собственным детям повезло иметь такую бабушку, как принцесса Анна, пишет express.co.uk.
«Ей нравится смотреть, как они катаются, ей нравится приглашать их на воскресные обеды, делать с ними все то, чем мы занимались в детстве. Теперь она берет их с собой на такие мероприятия», — сказал Питер. «Мы очень любим оставлять их по воскресеньям. Мы говорим: „Заберем их позже, пока“», — пошутила Зара.
Напомним, в этом году в честь 75-летнего юбилея принцессы Анны дворец поделился сразу несколькими ее новыми снимками. А также показали видео из архивных детских кадров.