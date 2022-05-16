Четвероногая защитница: в Сети показали видео со служебной собакой с "Азовстали"

Видео с веселым животным не оставило никого равнодушным.

Украинские защитники держат героическую оборону на мариупольском заводе "Азовсталь". Ситуация крайне сложная. На территории заблокированного оккупантами завода находится около 600 раненых украинских защитников. Из них 40 – в очень тяжелом состоянии.

Вместе с героями несет службу и пограничная собака Соня. Раньше она искала взрывчатку и другие небезопасные вещи на границе, а теперь оповещает бойцов о воздушной тревоге.

"К тому же поднимает настроение своей хозяйке-пограничнице и ее собратьям. Потому что с каждым днем становится все труднее и сложнее", - пишет команда активистов UAnimals.

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