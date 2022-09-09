Четвероногие друзья королевы: что будет с собаками Елизаветы II

Королева Елизавета II полюбила собак породы корги еще с детства. В семилетнем возрасте у нее появился первый домашний любимец. А в 18 лет Лилибет подарили ее первую собственную корги – девочку по прозвищу Сьюзен.

Фото: Getty Images

Фото: Associated Press

Королева Елизавета II из корги / Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

После этого у нее было более трех десятков собак, часть из которых были потомками ее любимицы Сьюзен.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Фото: Associated Press

Ее Величество много времени проводила со своими псами: она с ними играла, сама ухаживала и дарила им на Рождество специальные игрушки и лакомство. Ее четырехлапые друзья даже имели отдельную комнату в Букингемском дворце.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Собаки часто сопровождали королеву во время прогулок или мероприятий, она прощала им их баловство, о них писали в СМИ.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

После смерти монархини пользователи соцсети начали интересоваться, что будет с четырьмя любимыми псами королевы – корги Кэнди и Миком, кокер-спаниелем Лисси и дорги Сэнди?

Официальный план — что делать с собаками — пока не обнародовали.

Издание Daily Mail пишет, что королевский биограф Ингрид Сюард предполагает, что ими будут заботиться члены королевской семьи или персонал монархини, которые ухаживали за ними в течение десятилетий.

"Она любила животных и любила собак. Так было всегда, они были ее первой любовью и стали последней.

Думаю, что о собаках позаботится семья, возможно, Эндрю, поскольку это он ей их подарил. Они совсем молодые, корги и дорги", — сказала Сюард.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

А автор книги "Все корги королевы" Пенни Джунор также считает, что за собаками могут ухаживать персонал королевы.

"Уход за собаками иногда возлагали на лакеев, но большей частью — на доверенную портниху, помощницу и правую руку королевы Анджелу Келли, а также на ее надежного помощника в течение многих лет Пола Вайбрю, которого мы видели во время прогулки с королевой и собаками в пародии о Джеймсе Бонде. Оба любят собак, имеют неограниченный доступ к королеве и, как говорится, очень близки с ней", — написала она в своей книге 2018 года.

Фото: Getty Images

Полагаем, что королева Елизавета II еще при жизни подумала о своих четырехлапых любимцах и распорядилась их дальнейшей судьбой.

Напомним, 7 лет назад королева Елизавета II прекратила разводить корги, поскольку переживала, что в случае ее смерти собаки останутся сами. Но сын королевы – принц Эндрю – нарушил это правило. После смерти принца Филиппа он подарил Ее Величеству двух щенков.

В нашем материале читайте подробнее о любимых собаках королевы Елизаветы II.

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