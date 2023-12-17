Четыре рождественские традиции, которые можно позаимствовать у членов королевской семьи

Издание Express.co.uk собрало четыре королевских варианта, как сделать ваше Рождество немного похожим на королевское.

Рождественские открытки

Королевская семья ежегодно представляет публике свои праздничные открытки. По данным сайта королевской семьи, королева Елизавета разослала около 750 открыток, которые она начала подписывать еще во время летних поездок в Балморал. Эту простую традицию легко привнести в свою семью. Соберите родных и сделайте фото, а потом эти открытки можно отправлять в качестве поздравлений родным и близким.

Рождественская открытка короля Чарльза и королевы Камиллы / Фото: Getty Images

Благотворительное пожертвование

Рождество в королевской семье является периодом единения, в конечном итоге оно напоминает нам, как нам повезло, что у нас есть важные вещи в жизни. Для королевской семьи это чувство, возможно, лежит в основе рождественской традиции отдавать деньги, поскольку они каждый год делают пожертвования или становятся волонтерами в местных благотворительных организациях в окрестностях Виндзора.

Недавно, например, принцесса Кейт была запечатлена со своими детьми – Джорджем, Шарлоттой и Луи, когда они помогали упаковывать подарочные наборы для детей, которым повезло меньше.

Принцесса Уэльская с детьми посетила центр помощи

Вы тоже можете найти местные благотворительные организации в вашем районе и помочь им на Рождество.

Рождественский ужин

Сочельник - один из тех дней, который каждая семья проводит по-своему. Некоторые предпочитают побаловать себя китайской едой на вынос перед тем, как наброситься на индейку, другие проводят ночь, одетые в соответствующие пижамы. Однако для королевской семьи сочельник немного отличается. В ночь перед Рождеством члены семьи собираются на официальный ужин, куда приезжают в красивых нарядах. Также известно, что семья обменивается дурацкими шутками сидя за столом. Традиция, которую легко организовать в своей семье.

Настольные игры

Фото: Credits

На Рождество собираясь всей семьей король Чарльз III и его родственники любят играть в шарады и настольные игры. Также они любят разгадывать головоломки и просматривать фильмы в бальном зале Сандрингемского дворца. Согласитесь, ведь такое легко организовать и в своей семье на Рождество.

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