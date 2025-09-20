Четыре тиары на банкете в Виндзоре: рассматриваем роскошные украшения королевских дам

Кейт и Уильям на банкете / © Associated Press

В Виндзорском замке в Великобритании состоялся торжественный банкет в честь государственного визита президента США. На мероприятии присутствовали королева Камилла, принцесса Уэльская, принцесса Анна и герцогиня Глостерская, а также король и принц Уэльский.

Каждая из королевских дам на этом мероприятии по традиции надела тиару. Роскошные украшения на протяжении многих лет хранятся в коллекции семьи и всегда радуют поклонников, когда их надевают. Каждая из тиар, которые появились на приеме, имеет свое название и состоит из разных драгоценный камней.

Королева Камилла выбрала тиару с сапфирами королевы Елизаветы.

Королева надела ослепительную тиару из бельгийского сапфирового комплекта и бриллиантов покойного монарха. Она была создана в 1963 году по заказу Елизаветы II из ожерелья, когда-то принадлежавшего принцессе Луизе Бельгийской.

Королева Камилла / © Associated Press

Принцесса Уэльская была в потрясающей тиаре «Узелки любви».

Иногда ее называют «Кембриджскими узлами любви», но на самом деле это ее копия. Украшение, которое носит Кейт, было создано для королевы Марии в 1914 году ювелирным домом Garrard из жемчуга и бриллиантов, уже принадлежавших ее семье. Мария заказала ее по образцу головного убора своей бабушки, принцессы Августы Гессенской, оригинальной тиары «Кембриджские узлы любви», которая, как считается, в настоящее время находится в неизвестной частной коллекции.

После смерти королевы Марии в 1953 году тиара перешла к по наследству ее внучке — королеве Елизавете II. Королева носила тиару несколько раз в 50-х годах. Тем не менее это украшение в дальнейшем часто носила принцесса Диана и поэтому «Узелки любви» часто с ней ассоциируются.

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса Анна украсила голову аквамариновой тиарой Cartier «Сосновый цветок».

Тиара была подарена дедушкой Анны, королем Георгом VI, своей жене, Елизавете, королеве-матери, на годовщину их свадьбы. Украшение изготовлено брендом Cartier из аквамаринов и бриллиантов в платиновой оправе до Второй мировой войны. Позже тиара была подарена Анне бабушкой на свадьбу. За прошедшие годы принцесса Анна внесла несколько изменений в дизайн тиары. Это одно из ее любимых украшений и она часто ее носит на мероприятиях, где нужно появляться в подобных аксессуарах.

Принцесса Анна / © Associated Press

Герцогиня Глостерская была в тиаре королевы Марии «Жимолость».

Тиара была заказана королевой Марией вскоре после восшествия на престол ее мужа, короля Георга V, в 1910 году. Она хотела бриллиантовую оправу из мотивов жимолости, ведущую к большему сменному центру. Тиара сделана с использованием бриллиантов из разобранной тиары Ladies of England и тиары Surrey Fringe, которые были ее свадебными подарками в 1893 году. Центральный камень тиары можно заменить на сапфир или изумруд, или даже бриллиант Куллинан V. Королева Мария в конечном итоге подарила тиару своей невестке, леди Элис Монтегю Дуглас Скотт, когда она вышла замуж за принца Генри, герцога Глостерского, в 1935 году и с тех пор она остается в семье Глостер и леди Биргитта ее часто надевает.

