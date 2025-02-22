Четыре трагедии в жизни императора Австрии Франца Иосифа I - мужа прекрасной Сиси

1. Император был женат на прекрасной и знаменитой Елизавете, известной как императрица Сисси. Их первый ребенок, эрцгерцогиня София, родилась в 1855 году. Однако трагедия случилась в 1857 году, когда Софии было всего два года. Во время визита семьи в Венгрию София и ее младшая сестра заболели, у них появились симптомы, включавшие высокую температуру и диарею. К сожалению, София умерла. Считается, что причиной смерти ребенка мог стать тиф, но это не доказано.

Императрица Сисси и Франц Иосиф были невероятно тяжело потрясены этой смертью. Сисси винила себя за то, что настояла на том, чтобы ее дочери сопровождали ее в Венгрию, и в результате у нее случился нервный срыв.

2. Еще одна трагедия последовала десять лет спустя, в 1867 году, когда был казнен его младший брат Максимилиан, император Мексики. Его расстреляли мексиканскими революционерами, и это также, конечно, глубоко потрясло и травмировало его старшего брата Франца Иосифа, который не смог помочь. Эта трагедия также глубоко травмировала невестку Франца Иосифа, Шарлотту Бельгийскую, которая в основном так и не оправилась психически от этой экстремальной травмы.

3. В 1889 году в семье произошла еще одна трагедия. Рудольф, наследный принц Австрии - единственный сын Франца Иосифа и императрицы Сисси - застрелил себя и свою любовницу. Это произошло в охотничьем домике. Это была как личная, так и династическая трагедия, потому что у пары не было других сыновей. Императрица Сисси снова погрузилась в отчаяние, и всю оставшуюся жизнь носила только траурную одежду. В результате она провела еще больше времени вдали от императорского двора, вдали от Франца Иосифа и по сути стала затворницей.

4. В 1898 году императрица Сисси, жена Франца Иосифа, была убита. Ее заколол заостренным напильником итальянский анархист. Франц Иосиф был совершенно опустошен смертью Сисси, и он сказал: "Вы не представляете, как сильно я люблю эту женщину".

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