Четыре варианта: под каким именем принц Чарльз взойдет на престол

Недавно принц Чарльз отпраздновал 73-летие. Своей очереди на трон старший сын королевы Елизаветы II ждет уже 70 лет.

Мы уже рассказывали вам, что может измениться в королевстве и в Великобритании после того, как принц Чарльз возглавит престол. Сегодня хотим поговорить о возможном имени, которое может выбрать наследник королевы в качестве своего тронного имени.

Принц Чарльз / Associated Press

Ранее в прессе эксперты часто упоминали, что Чарльз может выбрать имя Карл III, однако есть и другое мнение, оно заключается в том, что король может не захотеть сравнений с запятнавшими репутацию его предшественниками.

Принц Чарльз / Associated Press

Король Карл I из династии Стюартов правил в Англии, Шотландии и Ирландии с 27 марта 1625 года. Его политика абсолютизма и церковные реформы вызвали восстания в Шотландии и Ирландии и Английскую революцию. В ходе гражданских войн Карл I потерпел поражение, был предан суду парламента и казнен 30 января 1649 года в Лондоне.

Также читайте Они вошли в историю: королева Елизавета II и еще три самых долгоправящих монарха

Король Карл II – старший сын Карла I, после казни отца он был признан Шотландией как его законный преемник. В 1650 году прибыл в Шотландию и был там коронован, однако войска Кромвеля вторглись туда и разгромили шотландских сторонников Карла. Потерпев поражение в битве при Вустере 3 сентября 1651 года, он некоторое время скрывался в Англии (за его голову была назначена огромная награда), после чего бежал во Францию. Также известен своей чрезмерной симпатией к католикам, за несколько дней до смерти в 1685 году он принял католицизм.

Еще одним вариантом имени для Чарльза является имя Георг – в честь его деда короля Георга VI, который известен прежде всего как символ борьбы Великобритании и стран Британской империи против нацистской Германии во Второй мировой войне. Вступил на престол после отречения брата, Эдуарда VIII, в 1936 году.

Король Георг VI и королева Елизавета / Associated Press

И прадеда короля Георга V, во время правления которого произошел подъем социализма, коммунизма, фашизма, ирландского республиканизма и движения за независимость Индии. Все это радикально изменило политический ландшафт Британской империи. В 1917 году он стал первым монархом Дома Виндзоров, который он переименовал из Саксен-Кобург-Готской династии. Правил с 1910 по 1936 год.

Король Георг V / Getty Images

По другим версиям, Чарльз может взять одно из своих официальных имен – Филипп (в честь его отца принца Филиппа) или Артур.

Читайте также:

Принц Чарльз - будущий король Великобритании (12 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку