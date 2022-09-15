Читали записки и осматривали горы цветов: Кейт и Уильям Уэльские прибыли в Сандрингем

Принц и принцесса Уэльские прибыли сегодня в Сандрингем, чтобы почтить память королевы Елизаветы II. Королева очень любила Сандрингем и каждое Рождество проводила тут с семьей зимние каникулы.

Принц и принцесса Уэльские приветствовали сегодня публику, которая пришла выразить свои соболезнования в связи с кончиной монарха. Другие члены королевской семьи сегодня также разъехались по Великобритании – графиня Софи, любимая невестка королевы Елизаветы II, отправилась в Манчестер, а принцесса Анна – в Глазго.

Кейт и Уильям / Фото: Getty Images

Сегодня Кэтрин одета в черное платье миди и пальто, а в руках у нее маленькая черная сумка на короткой ручке. В ушах у Кейт серьги из жемчуга, а на шее цепочка из белого золота с небольшим крестиком. Волосы уложены красивыми волнами, а на лице дневной макияж. Обута Кейт была в черные туфли-лодочки.

Принц Уильям одет в темно-синий костюм, белую рубашку и черный галстук.

Кейт и Уильям / Фото: Getty Images

В беседе с публикой Кэтрин, принцесса Уэльская сказала, что не может поверить, как много люди приносят открыток и цветов. "Я не могу прочитать их все, иначе я бы заплакала", пишет Daily Mail. Также было слышно, как принц Уильям сказал кому-то из толпы, что он "ошеломлен" излиянием поддержки от людей.

Кейт и Уильям / Фото: Getty Images

Король Чарльз III сегодня наслаждался заслуженным отдыхом в своем поместье Хайгроув в Глостершире.

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