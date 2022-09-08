Членов британской королевской семьи сфотографировали по пути к королеве Елизавете II

Принца Уильяма сфотографировали за рулем автомобиля Range Rover, когда он вез свою семью к королеве Елизавете II, которая сейчас находится в шотландском замке Балморал. Родные приехали к монарху, поскольку сегодня она стала чувствовать себя плохо.

Британская королевская семья / Фото: Getty Images

В машине с Уильямом были его дяди принца Эндрю и принц Эдвард с женой жену Софи. На данный момент с королевой уже находятся ее старшие дети - принц Чарльз и принцесса Анна. Чарльз прибыл в Шотландию сегодня, всего несколько часов тому назад, а Анна уже была там.

Британская королевская семья / Фото: Getty Images

Британская королевская семья / Фото: Getty Images

Британская королевская семья / Фото: Getty Images

Также к королеве отправился и принц Гарри, который сейчас пребывает в Великобритании, но его супруга Меган с ним к его бабушке не отправилась. Связано это с конфликтами в семье пока неизвестно.

Также не поехала в Балморал герцогиня Кембриджская Кейт, но из-за того, что сегодня ее дети пошли в новую школу и она осталась Виндзоре.

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