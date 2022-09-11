Члены королевской семьи посетили службу в память о Елизавете II

После смерти королевы Елизаветы II вероятно большая часть ее семьи осталась в Шотландии, ведь 10 сентября они появились на публике.

Принц Эндрю, принц Эдвард, леди Луиза Виндзор, графиня Уэссекская Софи, вице-адмирал Тимоти Лоуренс, принцесса Анна, а также Зара Тиндалл и Питер Филлипс посетили частную поминальную службу в честь покойной королевы. Служба проходила в церкви Крати Кирк, расположенной неподалеку от замка Балморал, где провела последние дни Елизавета II.

Британская королевская семья / Фото: Associated Press

Британская королевская семья / Фото: Associated Press

После завершения службы семья вышла к британцам, чтобы поблагодарить за цветы, которые те несут к шотландской резиденции королевы, а также посмотреть на все записки и плакаты.

Это было очень трогательный жест и для подданных, и для самой семьи. Заметно было, что многие из родных королевы еле сдерживают слезы.

Британская королевская семья / Фото: Associated Press

Британская королевская семья / Фото: Associated Press

Британская королевская семья / Фото: Associated Press

Британская королевская семья / Фото: Associated Press

После того, как семья посмотрела на цветы, они поблагодарили всех, кто собрался у резиденции.

Британская королевская семья / Фото: Associated Press

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