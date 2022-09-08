Члены королевской семьи приземлились недалеко от замка Балморал

Самолет с членами королевской семьи приземлился в аэропорту Абердина.
BBC сообщило, что самолет с членами королевской семьи приземлился в аэропорту Абердина. Аэропорт расположен где-то в часе от замка Балморал.
По информации издания, в самолете находится принц Уильям, герцог Йоркский Эндрю, граф и графиня Уэссекские.
Напомним, сегодня, 8 сентября, Букингемский дворец сообщил, что Елизавета II находится под контролем в Балморале после того, как врачи были озабочены ее здоровьем.
"После дальнейшего осмотра сегодня утром врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под контролем. Королева остается в комфорте и находится в Балморале", — заявил представитель дворца.
Напомним, согласно протоколу, мир узнает о смерти королевы Елизаветы II после того, как личный секретарь монархини позвонит новому премьер-министру Лиз Трасс и скажет фразу: "Лондонский мост упал". После этого премьер-министр проинформирует глав 15 государств, где правит монархиня, о ее смерти. И только после этого перед Букингемским дворцом выставят траурную табличку, информирующую о смерти королевы.
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