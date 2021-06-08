Чокер с 900 жемчужинами: рассматриваем любимое украшение принцессы Дианы

После трагической смерти Дианы в 1997 году это украшение больше не появлялось на публике. Возможно, оно перешло в наследство ее сыновьям.

Ни для кого не секрет, что принцесса Диана была большой поклонницей ювелирных украшений и за свою жизнь собрала огромнейшую коллекцию, в которой были массивные серьги, браслеты, кольца с различными драгоценными камнями, часы и украшения на шею. Одними из самых любимых ее аксессуаров были чокеры, которые она носила на шее и в качестве украшения для волос.

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Сегодня мы хотим вспомнить один из самых роскошных чокеров принцессы, который она приобрела приблизительно в конце 80-х и часто надевала до конца своей жизни. Также существует мнение, что ювелирное украшение ей подарили.

Чокер состоял из 11 нитей, которые были собраны из 900 миниатюрных жемчужин. Вместе изделие соединяли рондели, украшенные рубинами и бриллиантами. После смерти Дианы чокер никто не видел, предположительно, его унаследовал один из ее сыновей, поэтому возможно, когда-то мы увидим его или на герцогине Кембриджской, или на Сассекской.

В этом чокере принцесса Уэльская появлялась на важных вечерних мероприятиях. Вспомним главные из них и рассмотрим, с чем она сочетала украшение.

В 1991 году леди Ди надела украшение на показ фильма Чарли Шина "Горячие головы!". Тогда она сочетала его с красным платьем от британского модельера Брюса Олдфилда. Рубины в чокере идеально сочетались с цветом наряда.

Принцесса Диана / Getty Images

В 1992 году принцесса Диана надела чокер на открытие парламента. Жемчужный аксессуар она сочетала с белым платьем, тиарой "Любовный узел". В этот день принц Чарльз и принцесса Диана объявили о своем расставании.

Принцесса Диана / Getty Images

Также сочетала она украшение с фиолетовым лаконичным платьем от Versace. Этот ансамбль она надела в 1996 года для гала-ужина, который проходил в Филдовском музее естественной истории в Чикаго. На мероприятии собирали средства для благотворительной организации.

Принцесса Диана / Getty Images

В том же 1996-м она посетила обед в лондонской гостинице Дорчестер, организованный государственным деятелем Пакистана Имраном Ханом при помощи мемориальной больницы Шаукат Ханум. В тот день она сочетала свое украшение с нарядом, который напоминал шалвар-камиз - национальную одежду Пакистана.

Принцесса Диана / Getty Images

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Образы принцессы Дианы (10 фото)

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