Чокер за 15 миллионов долларов: что известно об уникальном украшении, которое надела принцесса Кейт

Во время своего финального появления в рамках трехдневного тура в США принцесса Уэльская, Кэтрин, впервые надела особое украшение - чокер в стиле ар-деко, который ранее принадлежал принцессе Диане.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Однако ранее у изделия с изумрудами были другие владельцы.

История изумрудного колье начинается в декабре далекого 1911 года, когда король Георг V и его супруга королева Мария отправились в Индию на Делийский дарбар. Тот их визит был единственным, когда британский монарх посетил это собрание.

Королева Мария в чокере до переделки / Фото: Getty Images

9 декабря княжество Патиалы и комитет от имени дам Индии подарили Марии ожерелье и кулон из изумрудов и бриллиантов, а также резную изумрудную брошь. После такого роскошного подарка королева Мария лично написала благодарственное письмо дамам Индии, в котором она сказала: "Драгоценность, которую вы мне подарили, всегда будет очень ценна в моих глазах, и когда бы я ни надела ее, несмотря на тысячи миль земли и море разделяющие нас, мои мысли будут лететь к домам Индии, и снова и снова создавать эту счастливую встречу и вспоминать нежную любовь, которую ваши сердца подарили мне. Ваша драгоценность перейдет к будущим поколениям как имперская реликвия и всегда будет символом первой встречи английской королевы с дамами Индии".

В 1921 году королева Мария попросила ювелирный бренд Garrard переделать ожерелье в современный на то время стиль ар-деко.

Чокер королевы Марии / Фото: Getty Images

Как видим, на чокере изумруды-кабошоны чередуются с бриллиантами. Обычно Мария носила это украшение с Кембриджскими изумрудами и парюром Делийский дарбар.

Украшения с изумрудами / Фото: Getty Images

После Марии это уникальное изделие унаследовала Елизавета II в 1953 году, но она никогда не была поклонницей чокеров, поэтому надевала его крайне редко.

В 1981 году Елизавета II подарила колье-чокер леди Диане Спенсер в качестве свадебного подарка. Новоиспеченной принцессе же очень нравилось носить это колье, и однажды во время визита в Австралию в 1985 году она надела его на лоб в стиле бандо.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Принцесса Диана и принц Чпрльз / Фото: Getty Images

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

В последний раз леди Диана надевала колье с изумрудами на свое 36-летие в 1997 году, всего за два месяца до смерти. Однако после трагедии сообщалось, что колье было передано обратно в коллекцию королевы.

Принцесса Диана принимает подарки от поклонников в свой последний день рождения, 1 июля 1997 года / Фото: Getty Images

Сейчас это колье оценивается более чем в 15 миллионов долларов.

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