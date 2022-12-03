Чокер за 15 миллионов долларов: что известно об уникальном украшении, которое надела принцесса Кейт

Это очень дорогое ювелирное изделие с длинной историей, которое носили самые известные женщины Великобритании.
Во время своего финального появления в рамках трехдневного тура в США принцесса Уэльская, Кэтрин, впервые надела особое украшение - чокер в стиле ар-деко, который ранее принадлежал принцессе Диане.
Однако ранее у изделия с изумрудами были другие владельцы.
История изумрудного колье начинается в декабре далекого 1911 года, когда король Георг V и его супруга королева Мария отправились в Индию на Делийский дарбар. Тот их визит был единственным, когда британский монарх посетил это собрание.
9 декабря княжество Патиалы и комитет от имени дам Индии подарили Марии ожерелье и кулон из изумрудов и бриллиантов, а также резную изумрудную брошь. После такого роскошного подарка королева Мария лично написала благодарственное письмо дамам Индии, в котором она сказала: "Драгоценность, которую вы мне подарили, всегда будет очень ценна в моих глазах, и когда бы я ни надела ее, несмотря на тысячи миль земли и море разделяющие нас, мои мысли будут лететь к домам Индии, и снова и снова создавать эту счастливую встречу и вспоминать нежную любовь, которую ваши сердца подарили мне. Ваша драгоценность перейдет к будущим поколениям как имперская реликвия и всегда будет символом первой встречи английской королевы с дамами Индии".
В 1921 году королева Мария попросила ювелирный бренд Garrard переделать ожерелье в современный на то время стиль ар-деко.
Как видим, на чокере изумруды-кабошоны чередуются с бриллиантами. Обычно Мария носила это украшение с Кембриджскими изумрудами и парюром Делийский дарбар.
После Марии это уникальное изделие унаследовала Елизавета II в 1953 году, но она никогда не была поклонницей чокеров, поэтому надевала его крайне редко.
В 1981 году Елизавета II подарила колье-чокер леди Диане Спенсер в качестве свадебного подарка. Новоиспеченной принцессе же очень нравилось носить это колье, и однажды во время визита в Австралию в 1985 году она надела его на лоб в стиле бандо.
В последний раз леди Диана надевала колье с изумрудами на свое 36-летие в 1997 году, всего за два месяца до смерти. Однако после трагедии сообщалось, что колье было передано обратно в коллекцию королевы.
Сейчас это колье оценивается более чем в 15 миллионов долларов.
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