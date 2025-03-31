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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Чтит традиции: Меган Маркл поделилась новым фото в честь Дня матери

Меган Маркл почтила вниманием британский праздник, хотя уже пять лет не живет в стране.

Автор публикации
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

Герцогиня Сассекская отметила британский праздник Дня матери, опубликовав в блоге в Instagram кадр красочного торта, который помогали печь, вероятно, ее дети — Арчи и Лилибет.

Хотя День матери в Соединенных Штатах приходится на май, Меган Маркл продемонстрировала, что чтит традиции родной страны своего мужа принца Гарри. Мег запостила фото домашнего цитрусового пирога, украшенного яркими дольками лимона и нежным съедобным цветком.

/ © Instagram Меган Маркл

© Instagram Меган Маркл

«Наша семейная традиция. Материнское воскресенье в Великобритании», — подписала Меган фотографию, которая порадовала ее подписчиков своей элегантной простотой и отсылкой к домашним семейным ритуалам. На фото также видно маленькую руку ее дочери Лили.

Напомним, что с момента запуска своей страницы в Instagram в начале 2025 года Меган делится зарисовками из своей домашней жизни: фотографиями выпечки, рукописными карточками с рецептами и моментами отдыха на свежем воздухе. Иногда Маркл публикует фото своих детей, но их лица по-прежнему не показывает.

Напомним, принцесса Уэльскай Кейт также поделилась новым видео в честь Дня матери.

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