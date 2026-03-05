ТСН в социальных сетях

Что будет с их титулами: принцессы Евгения и Беатрис обеспокоены своим будущим в королевской семье

Принцессы Беатрис и Евгения хотят «сохранить свой королевский статус» на фоне ареста их отца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора.

Ольга Кузьменко
Принцессы Евгения и Беатрис и их отец Эндрю

Принцессы Евгения и Беатрис и их отец Эндрю / © Associated Press

Будущее принцесс Беатрис и Евгении Йоркских остается неопределенным после ареста их отца, бывшего принца Эндрю, и возобновления пристального внимания к их матери, Саре Фергюсон.

Сейчас известно, что титулы и положение принцесс Беатрис и Евгении останутся неизменными после лишения их отца титулов осенью 2025 года, однако возникают вопросы о том, какое место они теперь занимают в королевской семье.

Принцессы Евгения и Беатрис / © Associated Press

Принцессы Евгения и Беатрис / © Associated Press

Друг семьи поделился с журналистами в эксклюзивном материале People информацией на этот счет.

«Они хотят сохранить свой королевский статус. Это их идентичность», — сказал источник.

Напомним, Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был арестован 19 февраля по подозрению в злоупотреблении служебным положение. Власти продолжают расследовать это дело и на фоне очередного скандала остается неизвестным, останутся ли титулы у дочерей экс-принца и, каково их будущее в королевской семье. Ранее уже стало известно, что Беатрис и Евгению уведомили, что они будут не желанными гостями на королевских качках в Аскоте, в июне.

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор / © Associated Press

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор / © Associated Press

