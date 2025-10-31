- Дата публикации
Что будет с титулами сестер Йоркских — дочерей принца Эндрю, которого король Чарльз лишил всего
Вчера король Чарльз принял беспрецедентное решение в отношении титулов своего младшего брата Эндрю. Стало известно, что ждет теперь его двоих дочерей — принцесс Беатрис и Евгению Йоркских.
Будучи дочерьми сына покойной королевы Елизаветы II, принцесса Беатрис, и ее младшая сестра принцесса Евгения сохранят свои королевские титулы в соответствии с жалованной грамотой короля Георга V от 1917 года. Они обе остаются принцессами и продолжают носить титул Их Королевского Высочества.
Девочки родились в браке принца Эндрю с Сарой Фергюсон, которые были женаты с 1986 по 1996 год. Несмотря на развод родителей семья находится в хороших отношениях и поддерживает друг друга.
Напомним, 30 октября Букингемский дворец опубликовал заявление, в котором говорилось, что брат короля Эндрю отныне лишен титула принца и будет именоваться Эндрю Маунтбеттен Виндзором., а также он должен покинуть Royal Lodge, гже живет с Сарой Фергюсон.
Сестры Йоркские сейчас находятся не в Лондоне, вероятно, они предпочти на время покинуть Великобританию в кризисный семейный момент или же так просто совпало.