Принцессы Беатрис и Евгения с отцом Эндрю / © Associated Press

Вчера король Чарльз принял беспрецедентное решение в отношении титулов своего младшего брата Эндрю. Стало известно, что ждет теперь его двоих дочерей — принцесс Беатрис и Евгению Йоркских.

Будучи дочерьми сына покойной королевы Елизаветы II, принцесса Беатрис, и ее младшая сестра принцесса Евгения сохранят свои королевские титулы в соответствии с жалованной грамотой короля Георга V от 1917 года. Они обе остаются принцессами и продолжают носить титул Их Королевского Высочества.

Принцесса Евгения, принц Эндрю и принцесса Беатрис / © Getty Images

Девочки родились в браке принца Эндрю с Сарой Фергюсон, которые были женаты с 1986 по 1996 год. Несмотря на развод родителей семья находится в хороших отношениях и поддерживает друг друга.

Напомним, 30 октября Букингемский дворец опубликовал заявление, в котором говорилось, что брат короля Эндрю отныне лишен титула принца и будет именоваться Эндрю Маунтбеттен Виндзором., а также он должен покинуть Royal Lodge, гже живет с Сарой Фергюсон.

Сара Фергюсон / © Getty Images

Сестры Йоркские сейчас находятся не в Лондоне, вероятно, они предпочти на время покинуть Великобританию в кризисный семейный момент или же так просто совпало.