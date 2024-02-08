Что будет с титулом Камиллы, если король Чарльз III отречется от престола или скончается

Такой вариант событий маловероятный, но и на этот случай есть свой протокол.
Разговоры на эту тему начались после того, как стало известно, что 75-летний Чарльз проходит лечение от рака. Врачи рекомендовали монарху уменьшить рабочую нагрузку, хотя король все так же настроен решительно и хочет работать.
В это время его супруга королева Камилла продолжает удерживать королевский форт вместе со своим пасынком принцем Уильямом, который вернулся к работе после трехнедельного отпуска, связанного с тем, что его супруге Кейт сделали операцию на брюшной полости.
76-летнюю Камиллу часто хвалили за то, что она была опорой для своего мужа. И пока король будет лечиться, королева продолжит исполнять свои королевские обязанности, а также замещать мужа на публичных выступлениях, если это необходимо.
А что произойдет с ролью и титулом Камиллы, если ее муж Чарльз когда-нибудь отречется от престола или скончается раньше нее? Этот вопрос вновь всплыл на этой неделе после неожиданного диагноза рака у короля, пишет Hello!
Новый титул Камиллы
Хотя мы не знаем наверняка, каким будет новый титул Камиллы, если Чарльз отречется от престола, известно, как будут называть королеву если король скончается раньше ее. Камилла в таком случае станет "вдовствующей королевой", потому что она будет вдовой монарха.
Бабушка Чарльза, Елизавета Боуз-Лайон, могла бы использовать этот титул, когда в 1952 году скончался ее муж, король Георг VI, однако вместо этого она выбрала другой титул – королева-мать Елизавета. Выбор, на который она имела право, потому что она была матерью царствующего наследника – королевы Елизаветы II. Но, с Камиллой все обстоит иначе.
Сейчас Камилла носит титул королевы-консорта, что означает титул жены монарха. Она не имеет конституционной власти, но поддерживает своего супруга в его обязанностях суверена. После коронации Чарльза в мае 2023 года приставка "консорт" исчезла из титула его супруги. Чарльз издал королевский ордер, в котором говорилось, что начиная с самого дня коронации его жену следует называть "королевой Камиллой".
Какой будет новая роль Камиллы
Если бы Чарльз отрекся от престола или умер раньше Камиллы, вполне вероятно, что мало что изменилось бы с точки зрения причин и проблем, которые она отстаивает. Она является покровителем или президентом более 90 благотворительных организаций, поэтому она может сократить количество организаций, с которыми она формально связана, решив передать покровительство другим членам королевской семьи, точно так же, как покойная королева Елизавета II и покойный герцог Эдинбургский сделали, когда стали старше.
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