Что будет с титулом Камиллы, если король Чарльз III отречется от престола или скончается

Такой вариант событий маловероятный, но и на этот случай есть свой протокол.

Разговоры на эту тему начались после того, как стало известно, что 75-летний Чарльз проходит лечение от рака. Врачи рекомендовали монарху уменьшить рабочую нагрузку, хотя король все так же настроен решительно и хочет работать.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

В это время его супруга королева Камилла продолжает удерживать королевский форт вместе со своим пасынком принцем Уильямом, который вернулся к работе после трехнедельного отпуска, связанного с тем, что его супруге Кейт сделали операцию на брюшной полости.

76-летнюю Камиллу часто хвалили за то, что она была опорой для своего мужа. И пока король будет лечиться, королева продолжит исполнять свои королевские обязанности, а также замещать мужа на публичных выступлениях, если это необходимо.

А что произойдет с ролью и титулом Камиллы, если ее муж Чарльз когда-нибудь отречется от престола или скончается раньше нее? Этот вопрос вновь всплыл на этой неделе после неожиданного диагноза рака у короля, пишет Hello!

Новый титул Камиллы

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Хотя мы не знаем наверняка, каким будет новый титул Камиллы, если Чарльз отречется от престола, известно, как будут называть королеву если король скончается раньше ее. Камилла в таком случае станет "вдовствующей королевой", потому что она будет вдовой монарха.

Бабушка Чарльза, Елизавета Боуз-Лайон, могла бы использовать этот титул, когда в 1952 году скончался ее муж, король Георг VI, однако вместо этого она выбрала другой титул – королева-мать Елизавета. Выбор, на который она имела право, потому что она была матерью царствующего наследника – королевы Елизаветы II. Но, с Камиллой все обстоит иначе.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Сейчас Камилла носит титул королевы-консорта, что означает титул жены монарха. Она не имеет конституционной власти, но поддерживает своего супруга в его обязанностях суверена. После коронации Чарльза в мае 2023 года приставка "консорт" исчезла из титула его супруги. Чарльз издал королевский ордер, в котором говорилось, что начиная с самого дня коронации его жену следует называть "королевой Камиллой".

Какой будет новая роль Камиллы

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Если бы Чарльз отрекся от престола или умер раньше Камиллы, вполне вероятно, что мало что изменилось бы с точки зрения причин и проблем, которые она отстаивает. Она является покровителем или президентом более 90 благотворительных организаций, поэтому она может сократить количество организаций, с которыми она формально связана, решив передать покровительство другим членам королевской семьи, точно так же, как покойная королева Елизавета II и покойный герцог Эдинбургский сделали, когда стали старше.

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