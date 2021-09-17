Что было в сумке королевы Елизаветы II в день прощания с ее мужем принцем Филиппом

Что было в сумке королевы Елизаветы II в день прощания с ее мужем принцем Филиппом

Сегодня стало известно, что завещание покойного мужа королевы Елизаветы II – принца Филиппа будет храниться в запечатанном виде 90 лет.

После этого можно будет ознакомиться с завещанием "за закрытыми дверями" и решить, стоит ли этот документ показывать публике.

Сегодня, спустя пять месяцев, мы вспоминаем день прощания с герцогом Эдинбургским. Он ушел из жизни 9 апреля 2021 года и был похоронен 17 апреля в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Королева Елизавета II / Associated Press

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В тот день его супруга королева Елизавета II появилась на прощании с мужем с особой бриллиантовой брошью на ее классическом пальто. Королева надела ричмондскую брошь, которая является самой крупной в ее коллекции. Брошь состоит из инкрустированных бриллиантов, большой центральной жемчужины и каплевидной жемчужины, которую в зависимости от события королева снимает. На похороны королева надела брошь без висящей жемчужины.

Но был еще один особенный элемент среди ее аксессуаров, которые напоминали Елизавете о Филиппе. В своей сумке Launer Елизавета II несла один из любимых платков герцога Эдинбургского. Это был платок от бренда Handy Handkerchief. Бренд славится пошивом одних из самых стильных в мире костюмов, известных своим образцовым качеством и фантастическим выбором. Платок принца Филиппа стоил 56 долларов. С тех пор о дальнейшей судьбе этого особого аксессуара ничего не известно.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Associated Press

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Принц Филипп и королева Елизавета II (36 фото)

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