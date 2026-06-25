Что читает жена принца Гарри: Меган Маркл назвала свою самую любимую книгу

Меган Маркл / © Associated Press

Реклама

Как-то Меган поделилась с публикой информацией о своей любимой книге. Это книга Спенсера Джонсона «Кто передвинул мой сыр?», объемом менее 100 страниц. Эта короткая книга по самосовершенствованию рассказывает притчу, которую можно применить непосредственно в своей жизни, чтобы перестать бояться того, что ждет впереди, и вместо этого преуспеть в условиях перемен и неопределенности.

Хотя название может показаться юмористическим, на самом деле книга предлагает более серьезные советы по управлению жизнью. Сыр символизирует то, чего вы хотите от жизни и к чему стремитесь, а лабиринт — это то, где вы находитесь, и то, чему вам нужно научиться, чтобы добраться до сыра, пишет express.

Меган Маркл / © Associated Press

В 2016 году Меган включила эту книгу в список обязательных к прочтению на своем блоге The Tig. Она написала: «У одного из профессоров Северо-Западного университета эта книга была в списке обязательной литературы для курса промышленной инженерии, который я проходила на третьем курсе университета.

Реклама

«Это был, казалось бы, странный выбор, но в конечном итоге, главный вывод заключался в обретении уверенности в себе и мотивации, которые я применяю в принятии решений в своей жизни до сих пор. Это бесценная книга, которую можно быстро прочитать», — написала тогда Меган.

Меган Маркл / © Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали о королевах, которые обожают читать книги.

Новости партнеров