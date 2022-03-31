Что делать, если вас изнасиловали

Изнасилование – это преступление. Виноват всегда насильник, и никогда – потерпевшие. Это первое, что нужно запомнить.

Телеграм-канал "Психологическая поддержка" рассказывает, что делать, если с вами случилась такая беда.

Первоочередно – обратитесь за медицинской помощью по возможности. Сразу после – обратитесь в полицию и напишите заявление, если готовы. Вы ни в чем не виноваты, поэтому вам не должно быть стыдно. Обидчик должен быть наказан. И обязательно обратитесь за психологической помощью.

Это не ваша вина

Иногда насильник пытается проявить еще большую власть, заставляя изнасилованного человека чувствовать, что это на самом деле ее или его вина. Насильник может говорить что-то вроде: "Ты сама просила об этом" или "Ты же хотел этого". Это еще один способ для насильника контролировать ситуацию. Но правда в том, что ваша одежда, слова или поведение никогда не является оправданием для изнасилования.

Работа с чувствами

Изнасилование – это не только физическое насилие, но и эмоциональная травма. Правильное внимание к эмоциям, забота и поддержка могут помочь человеку начать процесс восстановления и избежать психологических проблем в будущем.

Потерпевшая от насилия может испытывать разные эмоции: злобу, унижение, страх, оцепенение. Также нормальной реакцией есть чувство стыда и смущения.

Некоторые люди удаляются от друзей и семьи. Другие, напротив, не хотят быть одни. Кто-то впадает в депрессию, испытывает тревогу и волнение. Иногда чувства, связанные с изнасилованием, могут проявляться физически, например, проблемами со сном или питанием.

Может быть сложно сконцентрироваться на работе или участвовать в повседневных делах. Иногда может показаться, что вы никогда не преодолеете травму изнасилования. Лучший способ проработать эти эмоции – с профессиональной помощью.

Профессиональная помощь

Разговор об изнасиловании в безопасной среде с поддержкой специалиста – лучший способ обеспечить выздоровление.

Это, наконец, поможет уменьшить ночные кошмары и внезапные воспоминания. Также может помочь избежать потенциально вредного поведения и эмоций, в частности, тяжелой депрессии или желания самотравмироваться.

Каждый переживший изнасилование работает с эмоциями по-разному. Некоторые люди чувствуют себя наиболее комфортно, разговаривая лицом к лицу с терапевтом. Другие считают, что лучше присоединиться к группе поддержки, где они смогут общаться с другими потерпевшими. Это помогает им чувствовать себя лучше, вернуть силу и двигаться дальше.

Если вы испытали сексуальное насилие — не молчите! Ваша жизнь и здоровье — ваша величайшая ценность. И никто не вправе посягать на них. Обратитесь за помощью.

Чтобы получить бесплатную конфиденциальную помощь психолога или психотерапевта, нужно лишь кратко описать свой запрос и оставить заявку на сайте tellme.com.ua

Если вы находитесь на временно оккупированной территории и не можете обратиться в полицию, сообщите о преступлении в Офис Генерального прокурора. Телефон 096 755 02 40 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal), электронная почта conflict2022.ua@gmail.com (укажите свои ФИО и средства связи).

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