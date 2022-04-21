Что делать парам во время кризисной ситуации, чтобы не потерять отношения

Семейные отношения сегодня – одна из важнейших опор для нас.

Кризисные ситуации всегда вызов для отношений, и сейчас пары поделились на те, что стали ближе друг к другу, даже если их разделяет расстояние, и те, что стали удаляться и чаще ссориться. Психолог Марина Иванова рассказала в своем блоге, что можно рекомендовать и тем и другим парам в эти сложные времена.



Конечно, ситуации у всех разные, но есть что-то, что можно смело рекомендовать всем парам – это правило коммуникации через "я-сообщения", которые начинаются со слов "я, мне, меня". Оно универсально и заключается в том, чтобы говорить только о себе и своих чувствах. Таким образом, мы избегаем способов обвинить собеседника, а потому имеем шанс на конструктивный разговор.



Конструкция "я-сообщения" проста:



1. Скажите о своих ощущениях (я чувствую раздражение/разочарование/злость)

2. Скажите о фактах (когда ты опаздываешь/забываешь о важной дате)

3. Объясните (так как я чувствую себя неважной, незамеченной)

4. Скажите о необходимости (мне бы хотелось, если бы ты меня предупредил, что опаздываешь/чтобы ты поздравил меня цветами с годовщиной, может поставим в твоем календаре напоминание?)

Эта техника очень проста и позволяет сблизиться друг с другом, проговорить проблему и решить ее. Очень часто люди выбирают умолчать и надеются, что партнер угадает их мнения и сам как-нибудь решит все, но это ведет лишь к тому, что вы остаетесь сами с проблемой. Потому что наши партнеры не умеют читать мнения, равно как и мы.

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