Что делать при панической атаке: советы психолога Светланы Ройз

В это сверхсложное для всех военное время нужно знать, как помочь себе и ближним.
Эти простые советы, возможно, помогут вам пережить сложные времена.
*Положите руку на живот, примерно на 3 пальца ниже солнечного сплетения и постучите по этому месту.
*Потрите кончик носа.
*Надавите не сильно на глазные яблоки с двух сторон.
*Если есть, где лечь, лягте на спину и сделайте движения ногами – как велосипедные.
*Сконцентрируйтесь на дыхании – одну руку сложите как челнок и накройте ею губы, другую руку положите на живот. Выдох – рука идет вниз к груди, вдох – рука поднимается ко рту.
*Помогает еще вода с содой – горячая вода и одна чайная ложка соды. Сделайте один-два глотка – больше не надо.
*Смазывайте губы, ополосните рот водой.
* Вытаскивайте как можно дальше язык — будто пытаясь коснуться грудной клетки.
*Посмотрите вправо, не поворачивая головы, – как можно дальше на 15-20 секунд, затем переведите взгляд прямо, затем посмотрите влево – как можно дальше, затем снова прямо.
*Разотрите тело.
*Точка паники находится между подмизинным пальцем и мизинцем – разотрите эту точку.
*Положите руки на ребра, почувствуйте, как они при дыхании расширяются, поднимаются.
*Разотрите руки, приложите к почкам.
Необязательно делать все эти действия – достаточно выбрать наиболее подходящие для вас.
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