Что делать с чувством внутренней беспомощности

Сейчас все мы переживаем разнообразный водоворот эмоций и постоянно чувствуем колебания то вверх, то вниз.

На фоне сегодняшних событий большинство потеряло ощущение контроля, их постоянно мучают мысли "А как жить дальше?", чувство внутренней беспомощности… Что же это такое — беспомощность, рассказывает в телеграмм-канале "Психологическая поддержка" психолог Галина Волошина.

Это такое состояние, при котором человек не делает никаких шагов по улучшению своего положения. Характерно для этого пассивность, отказ от действий, нежелание что-то менять к лучшему.

Почему это происходит?

Предпосылками формирования такого состояния является потеря контроля за своей жизнью, потеря определенной свободы, затяжной стресс, уныние в себе и своих действиях, подавленность. Да, сейчас любое состояние является нормой до тех пор, пока оно не мешает человеку нормально функционировать.

В состоянии беспомощности личность своей пассивностью и мыслями "Я не вижу смысла что-либо делать, потому что не контролирую свою жизнь и не могу быть уверенной в завтрашнем дне" может навредить сама себе.

Война пошатнула и разрушила наше привычное мировоззрение, но мы должны научиться справляться с тем, что не можем контролировать. Я всегда говорю клиентам: "Если вы никак не можете повлиять на ситуацию, то измените свое отношение к ней".

Как справиться с состоянием беспомощности?

Первое — это принять ситуацию такой, как она есть, и начать выстраивать новый алгоритм действий, опираясь на современные реалии. Вы не можете это изменить или как-то контролировать, но вы можете повлиять на свое отношение к этому.

Старайтесь продолжать делать привычные для себя действия (то, что чаще совершали до войны), восстановите свою рутину. При необходимости разработайте свой график на день и соблюдайте его.

Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать: количество потраченных усилий; отношение к другим; свои слова и эмоции; свои поступки и решения; то, как вы заботитесь о себе.

Помните, главное – это активность ваших действий! Каждый шаг, каждое ваше действие важно. Если все-таки чувствуете, что без посторонней помощи вам не обойтись, то не стесняйтесь обратитесь к специалисту.

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