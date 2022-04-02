Что делать в случае насильственной депортации: Катя Осадчая опубликовала памятку

Последнее время участились случаи насильственного вывоза гражданского населения Украины на территорию России и Беларуси.

Катя Осадная с первых дней войны помогает украинской армии и мирным жителям, она делает все, чтобы наша победа стала ближе. Сегодня телеведущая поделилась в своем Instagram полезной информацией о том, какой алгоритм действий должен быть, если вас, под видом эвакуации незаконно вывезли в Россию.

Instagram Кати Осадчей

Instagram Кати Осадчей

Также в начале марта знаменитость создала Telegram-канал "Поиск пропавших", где люди ищут потерявшихся в связи с войной. Там пользователи оставляют свои контакты, в надежде найти родных и близких.

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