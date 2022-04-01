"Что для вас значит свобода?": дизайнер Руслан Багинский запустил акцию в поддержку Украины

"Что для вас значит свобода?": дизайнер Руслан Багинский запустил акцию в поддержку Украины

Украинский дизайнер попросил мировых знаменитостей ответить на три вопроса об Украине.

Руслан Багинский запустил акцию в поддержку Украины. К ней приобщились знаменитости и представители фэшн-сообщества, в частности, французская модель Синди Бруна, ирландский автор песен Рошин Мерфи, певица Soko, фэшн-куратор Сара Андельман и другие.

Об этом дизайнер рассказал в Instagram.

"За эти 34 дня я четко увидел, как война проявляет в людях хужее. Но также и лучшее. И весь этот свет дает мне надежду. Я получаю сотни сообщений поддержки со всего мира, и я захотел поделиться этой поддержкой с вами", — написал Руслан.

Дизайнер попросил всех ответить на три вопроса об Украине, украинцах и свободе:

"Опишите украинцев тремя словами.

Что означает для вас свобода?

Есть ли у вас вещи, сделанные в Украине? Расскажите о них".

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