Что едят дети Меган Маркл: герцогиня поделилась секретом

В своем шоу "С любовью, Меган", которое недавно вышло на Netflix, герцогиня Сассекская рассказала, что иногда кладет в ланчбоксы своим двум детям – Лили и Арчи.
В первом эпизоде Меган Маркл рассказала о специальном блюде, которое всегда входит в школьные обеды принца Арчи и принцессы Лилибет.
43-летняя герцогиня пригласила на кухню знаменитого визажиста Дэниела Мартина, с которым познакомилась во время работы над сериалом "Форс-мажеры", где показала ему, как готовить особое семейное блюдо, которое она называет «спагетти на одной сковороде".
Рецепт представляет собой простое блюдо на основе томатов, которое можно приготовить в одной кастрюле и очень быстро.
"Когда я это готовлю, я готовлю это для своей семьи. Не то чтобы мои дети съедали горы лапши, но когда я готовлю это, я делаю столько, чтобы положить остатки в их ланч-бокс. Так что для меня это целая пачка спагетти, которая идет в блюдо.
В состав блюда входят желтые и красные томаты, сыр пармезан, чеснок, оливковое масло и капуста кале, а также немного рукколы, базилика и соли.
Напомним, недавно в Instagram Меган поделилась очередными снимками своих детей, показав, как выглядят подросшие Арчи и Лилибет.
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