Что едят дети Меган Маркл: герцогиня поделилась секретом

В своем шоу "С любовью, Меган", которое недавно вышло на Netflix, герцогиня Сассекская рассказала, что иногда кладет в ланчбоксы своим двум детям – Лили и Арчи.

В первом эпизоде Меган Маркл ​​рассказала о специальном блюде, которое всегда входит в школьные обеды принца Арчи и принцессы Лилибет.

43-летняя герцогиня пригласила на кухню знаменитого визажиста Дэниела Мартина, с которым познакомилась во время работы над сериалом "Форс-мажеры", где показала ему, как готовить особое семейное блюдо, которое она называет «спагетти на одной сковороде".

Меган Маркл с детьми Лили и Арчи, фото: Netflix

Рецепт представляет собой простое блюдо на основе томатов, которое можно приготовить в одной кастрюле и очень быстро.

"Когда я это готовлю, я готовлю это для своей семьи. Не то чтобы мои дети съедали горы лапши, но когда я готовлю это, я делаю столько, чтобы положить остатки в их ланч-бокс. Так что для меня это целая пачка спагетти, которая идет в блюдо.

В состав блюда входят желтые и красные томаты, сыр пармезан, чеснок, оливковое масло и капуста кале, а также немного рукколы, базилика и соли.

Меган Маркл, фото: Netflix

Напомним, недавно в Instagram Меган поделилась очередными снимками своих детей, показав, как выглядят подросшие Арчи и Лилибет.

Меган Маркл и ее сын Арчи, фото: instagram.com/thedrewbarrymoreshow

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