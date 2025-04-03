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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Что едят дети Сассекских: Меган Маркл рассказала о любимых блюдах Арчи и Лилибете

В своем шоу «С любовью, Меган» герцогиня Сасекская многое рассказывала о своих детях.

Автор публикации
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

Меган рассказала, что иногда она предпочитает легкую пищу на ужин, например, когда на ужине присутствуют только она и дети. Герцогиня Сассекская призналась, что действительно любит готовить и часто делает это, но родительские обязанности это не только о еде.

В новом интервью The New York Times Меган рассказала, что если дома с детьми только она, они обычно выбирают из трех простых вариантов ужина. Это могут быть куриные наггетсы, вегетарианские бургеры или картофельные шарики, по словам Меган, ее морозильник забит ими.

Меган с сыном Арчи

Меган с сыном Арчи

Во время съемок шоу Мэг также рассказывала, что ее сын Арчи и ее муж Гарри любят на завтрак есть бекон , а еще дети предпочитают «блины-сюрпризы», которые Меган готовит с радужной посыпкой, шоколадной крошкой или черникой.

Дочь Меган - Лилибет

Дочь Меган - Лилибет

Также, напомним, ранее Меган рассказала, почему ее дети любят есть овощи.

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