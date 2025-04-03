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Что едят дети Сассекских: Меган Маркл рассказала о любимых блюдах Арчи и Лилибете
В своем шоу «С любовью, Меган» герцогиня Сасекская многое рассказывала о своих детях.
Меган рассказала, что иногда она предпочитает легкую пищу на ужин, например, когда на ужине присутствуют только она и дети. Герцогиня Сассекская призналась, что действительно любит готовить и часто делает это, но родительские обязанности это не только о еде.
В новом интервью The New York Times Меган рассказала, что если дома с детьми только она, они обычно выбирают из трех простых вариантов ужина. Это могут быть куриные наггетсы, вегетарианские бургеры или картофельные шарики, по словам Меган, ее морозильник забит ими.
Во время съемок шоу Мэг также рассказывала, что ее сын Арчи и ее муж Гарри любят на завтрак есть бекон , а еще дети предпочитают «блины-сюрпризы», которые Меган готовит с радужной посыпкой, шоколадной крошкой или черникой.
Также, напомним, ранее Меган рассказала, почему ее дети любят есть овощи.