Что едят дети Сассекских: Меган Маркл рассказала о любимых блюдах Арчи и Лилибете

Меган Маркл / © Associated Press

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Меган рассказала, что иногда она предпочитает легкую пищу на ужин, например, когда на ужине присутствуют только она и дети. Герцогиня Сассекская призналась, что действительно любит готовить и часто делает это, но родительские обязанности это не только о еде.

В новом интервью The New York Times Меган рассказала, что если дома с детьми только она, они обычно выбирают из трех простых вариантов ужина. Это могут быть куриные наггетсы, вегетарианские бургеры или картофельные шарики, по словам Меган, ее морозильник забит ими.

Меган с сыном Арчи

Во время съемок шоу Мэг также рассказывала, что ее сын Арчи и ее муж Гарри любят на завтрак есть бекон , а еще дети предпочитают «блины-сюрпризы», которые Меган готовит с радужной посыпкой, шоколадной крошкой или черникой.

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Дочь Меган - Лилибет

Также, напомним, ранее Меган рассказала, почему ее дети любят есть овощи.