Что едят королевские особы: названо любимое блюдо принца Гарри и Меган Маркл

Продолжаем рассказывать о любимых блюдах членов британской королевской семьи.

Бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрейди недавно делился информацией о том, что же любят есть королева Елизавета II, ее дети, внуки и даже правнуки.

Мы уже знаем, что сама монарх в восторге от бургеров, ее сын Чарльз – обожает сливы, а его жена Камилла любит зеленый горошек срывать прямо с куста.

Королева Елизавета II, принц Эндрю, Меган и Гарри / Associated Press

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Принц Гарри и его супруга Меган уже не являются членами британской королевской семьи официально, но узнать об их кулинарных предпочтениях все равно интересно.

В интервью, которое Сассексы дали вскоре после своей помолвки в 2017 году, принц Гарри и тогда еще его будущая жена Меган Маркл поведали, что любят готовить на ужин цыпленка. Это было именно то блюдо, которое было на их столе в вечер, когда принц Гарри спросил у любимой, а выйдет ли она за него замуж.

Меган и Гарри / Associated Press

Сейчас пара живет в своем доме в Санта-Барбаре, в США. Что готовит Меган и готовит ли, публике не известно.

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Свадьба Меган и Гарри (15 фото)

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