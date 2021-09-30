Что едят Елизавета II и ее родственники: любимые блюда членов британской королевской семьи

Всем интересно узнать, что едят в повседневной жизни члены британской королевской семьи.

Нынешние сотрудники королевского дворца не имеют право раскрывать секретов, а вот бывший шеф-повар Даррен МакГрейди охотно поделился информацией о том, что любит есть королева Елизавета II и ее ближайшие родственники.

Королева Елизавета II, принц Филипп, герцогиня Кембриджская и принц Уильям / Getty Images

Ее Величество очень любит бургеры, но предпочитает есть их без булочек и со своим особым соусом из клюквы. Руками Ее Величество не ест, она делает это всегда только с помощью столовых приборов.

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Королевский шеф-повар также рассказал, что любимым блюдом покойного мужа Елизаветы II – принца Филиппа – была кулебяка с лососем. Этот соленый пирог вошел в историю как одно из традиционных блюд русской кухни.

Герцогиня Кембриджская Кэтрин как-то рассказывала, что одним из ее любимых блюд является карри, причем поострее. Кейт говорила, что она часто готовит дома карри и обычно делает легкую версию для своих детей - принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи - и более острую для себя и принца Уильяма.

Герцогиня Кэтрин и принц Уильям с детьми / Associated Press

Дети пары тоже имеют свои вкусовые предпочтения. Принцесса Шарлотта обожает оливки, принц Джордж любит классические спагетти карбонара, а самый младший принц Луи очень любит свеклу с их собственного огорода.

Главный наследник престола - принц Чарльз, без ума от слив, выращенных в его саду в Хайгроуве, а его жена Камилла любит прямо с куста есть зеленый горошек.

Герцогиня Камилла и принц Чарльз / Getty Images

Также известно, что экс-члены королевской семьи – принц Гарри и Меган Маркл, любят готовить на ужин цыпленка. Это было именно то блюдо, которое было на их столе в вечер, когда принц Гарри спросил у любимой, выйдет ли она за него замуж.

Принц Гарри и Меган Маркл / Associated Press

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