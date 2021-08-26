Что ест королева Елизавета II: шеф-повар рассказал о любимом блюде монарха

Если вы думаете, что королева Великобритании Елизавета II питается только свежими овощами и не имеет вредных привычек, вы ошибаетесь.

Как оказалось, 95-летний монарх обожает вкусно поесть, но, очевидно, все-таки следит за тем, что кладут в ее тарелку.

Бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрейди недавно рассказал, что королева очень любит бургеры, но предпочитает есть их без булочек и со своим особым соусом из клюквы.

Королева Елизавета II / Associated Press

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Руками Ее Величество не ест, она делает это всегда только с помощью столовых приборов. Специально для Елизаветы II Foodhub создал маамбургер и доставил его в Букингемский дворец, пишет People. "Маамбургер" состоит из двух говяжьих котлет, клюквенного соуса и салата. Скорее всего, в целях безопасности монарх это блюдо не отведала, но идея интересная.

Королевский шеф-повар также рассказал, что любимым блюдом покойного мужа Елизаветы II – принца Филиппа – была кулебяка с лососем. Этот соленый пирог вошел в историю как одно из традиционных блюд русской кухни.

Принцесса Елизавета и принц Филипп, 1947 год / Associated Press

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Семейные фотографии принцессы Елизаветы (12 фото)

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