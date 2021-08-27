Что едят принц Чарльз и герцогиня Камилла: удивительные кулинарные предпочтения королевской пары

Члены британской королевской семьи на самом деле не так привередливы в еде, как это может показаться.

Бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрейди недавно рассказал, что королева Елизавета II очень любит бургеры, но предпочитает есть их без булочек и со своим особым соусом из клюквы.

Сегодня хотим рассказать о кулинарных предпочтениях ее старшего сына – принца Чарльза и его супруги Камиллы, герцогини Корнуольской.

72-летний принц Уэльский особенно любит сливы, которые выращивают в его саду в Хайгроуве. Однажды Чарльз попросил повара подать ему на завтрак несколько слив и немного сока. Трудно представить, как принц насытился таким легким завтраком, но издание People пишет, что это именно так и было.

Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская / Getty Images

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Его 74-летняя супруга Камилла тоже любит есть то, что растет в их саду. Они, в принципе, с Чарльзом сошлись на любви к садоводству. Герцогиня сама рассказывала школьникам во время визита в одну из школ в 2013 году, что может часами сидеть в саду и есть сырой горох. "Если вы вытащите его прямо из стручков, он восхитителен, действительно очень сладкий. Я беру всех своих внуков в сад, и они часами едят горох", - говорила Камилла.

Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская / Getty Images

Что ж, в качестве перекуса зеленый горошек вполне может быть неплохим вариантом.

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Принц Чарльз и герцогиня Камилла во время визита в графства Девон и Корнуолл (17 фото)

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